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Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin gerekçesini açıkladı

DEİK Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran’da neden erken seçime gidileceğini açıkladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçimin gerekçesini açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEİK Genel Kurulu’na açıklamalarda bulundu. Erken seçim kararının gerekçesini açıklayana Erdoğan, “Madem muhalefet hodri meydan diyor, buyrun hodri meydan! Sayın Bahçeli ile bir görüşmemiz olacaktı. Bu vesile ile bu görüşmeyi yapma fırsatı yakaladık. Bu görüşmemizde 24 Haziran'ın en uygun tarih olacağını kararlaştırdık. Ardından kamuoyuna bir basın toplantısı ile 24 Haziran'ı açıkladık. Seçim sözü ağızdan çıktıktan sonra bunun önünü almak zor. Şimdi uyum yasaları ile görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmaları yürütüyor. MHP Genel Başkanı'nın bu teklifi bizim için önemliydi. Temeli atılan Cumhur ittifakının hassas bir şekilde çalışması anlamına geliyor. Yoksa 1,5 yıllık bir süremiz daha vardı. Biz koltuk heveslisi değiliz, millet devam derse devam ederiz. Ama burada bir şey var: Seçimin ardından devreye girecek yönetim sistemi ile sorunları çok daha hızlı çözebileceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 15:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. DEİK Genel Kurulu

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