Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Doğu Akdeniz’de Türkiye yokmuş, eline dilini dursun”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Amerika varmış, Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz’umuzu görmüyor musun? Barbaros Hayrettin’i görmüyor musun? 2 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj gemilerinin yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim firkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin, Rize ve Trabzon illerinde gerçekleştireceği miting ve açılış programlarına Artvin’in Yusufeli ilçesinden başladı. Rize’nin Güneysu ilçesindeki babaocağından öğle saatlerinde ayrılarak helikopter ile Artvin’in Yusufeli ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde devam eden çalışmaları helikopter ile havadan inceledi. İncelemenin ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada halka hitap etti.

Gezi olaylarından 15 Temmuz’a kadar tüm saldırıların hedefinde Yusufeli Barajı’nın olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 Haziran’daki yenileme seçiminde Cumhur İttifakı adayımız Eyüp Aytekin’e vermiş olduğunuz destek sebebiyle şahsım ve partim adına en kalbi duygularla sizleri selamlıyorum. Yusufeli her zaman olduğu gibi yine yanımızda yerini aldı. İnanıyorum ki sizin bize olan desteğiniz, bizim size olan desteğimiz inanıyorum Yusufeli’ni çok daha farklı yerlere tırmandıracaktır. Biraz önce Yusufeli Barajı inşaatını helikopter ile inceleme fırsatını buldum. Gerçekten muhteşem bir eser ortaya çıkıyor. Zaten Artvin adeta bir barajlar şehri. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şehir. Kullanma suyundan, içme suyuna elektrik enerji üretimine varıncaya kadar her şeyiyle bir barajlar şehri Artvin. Şimdi ise Yusufeli çok daha farklı bir konuma tırmanıyor. Kendi sınıfında ülkemizin en büyük, dünyanın en yüksek üçüncü eseri olacak Yusufeli Barajı’nı ülkemize kazandırmak için verdiğimiz mücadelenin en yakın şahidi sizlersiniz. Baraj inşasının sürdüğü son 6 yılda ülkemizde yaşanan Gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz’a kadar tüm saldırıların hedefindeki yerlerden biri hep bu eser olmuştur. Yurt dışından yurt içine kadar pek çok çevre Yusufeli Baraj inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir. Çünkü bunların bu ülkede bir dikili ağacı yok. Bir ağaç mı dikeceksiniz onun da karşısına dikilirler. Yaptıkları iş hep budur. Hamdolsun biz milletimizle el ele verdik. Dayanışma içine girdik. Özellikle de sizlerle el ele vererek tüm bu sıkıntıları aştık ve baraj inşaatına devam ettik. Barajın yapımında özellikle yüklenici firmanın bu noktadaki kararlılığını huzurlarınızda alkışlıyorum” şeklinde konuştu.

"Yusufeli Barajı 2021 yılının Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacak"

Tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nın 2021 yılının Nisan ayında elektrik üretimine başlayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize yılda 1 milyar 888 milyon kw/saat enerji üretecek bu eserin fiziki gerçekleşme oranı yüzde 70’i buldu. İnşallah 2021 yılının Nisan ayında burada elektrik üretimi başlayacaktır. Önümüzdeki fazla bir zaman yok. Hızlı ilerliyoruz. Bitireceğiz. Ondan sonra açılışına geleceğiz. Barajda üretilecek enerjinin ülkemizin katkısı yılda 1 milyar 250 milyon lira olacak. Bu üretim gücüyle baraj 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir. Bay Kemal’in dediği gibi değil. Bunlar hesap kitap bilmez. Bunlar sadece atılan bu adımları nasıl engelleriz buna bakarlar” diye konuştu.

“Biz tehdit mehdit dinlemeyiz”

Türkiye’nin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de Amerika varmış, Fransa varmış, İngiltere varmış, Katar varmış ama tek ülke yokmuş. Türkiye yokmuş. Eline diline dursun. Sen orada bizim Yavuz’umuzu görmüyor musun. Barbaros Hayrettin’i görmüyor musun? 2 sondaj gemisi, 2 sismik araştırma gemisiyle Türkiye o devasa al bayrağımızı görmüyor musun? Sondaj gemilerinin yanında sismik araştırma gemilerimizin yanında bizim firkateynlerimizi görmüyor musun? Uçaklarımızla her şeyimizle oradayız. Tehditler sallamıyorlar. Batı tehdit sallıyor. Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Burada Türkiye’nin haklarının sonunu kadar savunuyoruz, savunacağız” ifadelerini kullandı.

“Yusufeli’nin yeni yerleşim yeri dünyaya örnek gösterilecek”

Baraj suları altında kalacak olan Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden yeni yerleşim yerinin göl manzaralı olacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hiç endişeniz olmasın. Biz bugüne kadar kullar karşısında başımızı öne eğmedik. Biz sadece rabbimizin karşısında rükuda eğiliriz. Secdede eğiliriz. Başka bir yerde asla. Bu eser için Yusufeli çok büyük fedakarlıkta bulundu. Baraj suları altında kalacak Yusufeli ilçesinin yerleşim yerini değiştirmek zorunda kaldık. Ama helikopter ile geçerken baktım ki denize nazır konutlarımız yapılıyor. Her şeyi ile muhteşem bir şehir inşa ediliyor. Şu süreç içerisinde dedikodular veya bazı olumsuz kampanyalar yürütülebilir. İnanın oralara yerleştiğiniz zaman ben inanıyorum ki siz bize çok dua edeceksiniz. Çünkü bütün devlet binaları, okullarıyla, ibadethaneleriyle hakikaten alt yapı ve üst yapısıyla muhteşem bir Yusufeli burada inşa ediliyor. Bunu dünyaya örnek göstereceğiz. Burayı görenler burayı nasıl yaptılar diyecekler. Barajın gövdeleri burası nasıl yapıldı, buraya bu kayalar çimentosu, betonu buraya nasıl döküldü. Bu tüneller nasıl açıldı. Bu viyadükler nasıl yapıldı. Bunları gördükleri zaman şaşıracaklar. Onlar bizim Türkiye olduğumuzu bilmiyorlar. Biz Türk’üyle, Gürcü’süyle, Abaza’sıyla, Arap’ıyla, Laz’ıyla, Kürt’üyle bir olduk, beraber olduk, kardeş olduk, Türkiye olduk ve bunları başardık. Daha güzelini inşallah yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Yapamazlar dediler, yaptık”

Artvin’de dağları delerek Ferhat ve Şirin’i buluşturduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cankurtaran tüneline başladığımızda yapamazlar diyorlardı. Peki yaptık mı? Yollar kısaldı mı? Biz uzağı yakın kıldık. Biz Ferhat ile Şirin’i buluşturduk. Çünkü aşığa her şeyden önce dertli olmak yakışır. Biz dertli olduk dağları deldik. Burada aynı şeyleri yapıyoruz. Bu tüneller bunun için açıldı, bu viyadükler bunun için yapıldı. 1 yıl sonra inşallah su tutmaya başlayacak. 1 yılda inşallah bu baraj dolacak. Yağmurumuz bol. Ben gelirken Bakanımıza onu söyledim. Bir taraftan ağaçlandırma çalışmaları hemen başlatalım. Konutların olduğunu bölgede ağaçlandırmaları yapalım. Her taraf yemyeşil olmalı. Buraya fidan diktiğin zaman bir an yetişir. Buraya yeşil yakışır. Gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni yerleşim konusundaki beklentilerini hep arkadaşlarımız bizlere ilettiler. Herkesin gönlünü hoşnut edecek şekilde bu süreci tamama erdireceğiz. Ankara’da milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız buradan yapacağımız çalışmalarla yepyeni bir Yusufeli’ni inşa edeceğiz. İlçemizin göl manzaralı yeni yeri inşası bittiğinde güzel bir hayat alanı olacak. Adeta mesire yerleriyle bambaşka bir Yusufeli olacak. Mimarisiyle, sosyal alanlarıyla her şeyiyle bölgesinin çekim alanı haline gelecek. Projesini bizzat izledim. Bütün yüklenici firmalar onlar da bize bugüne kadar zorluk çıkarmadılar. Bu sürecin sizler için zor olduğunu biliyorum. Sıkıntılarınızı yakinen takip ediyorum. Sizler bizim için değerlisiniz. Hiçbir Yusufeli’linin mağduriyet yaşamasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanlara müjde

Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanlara müjde veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Baraj, yol, yeni yerleşim inşaatlarımızı bir an evvel bitirip sizleri evlerinize inşallah kavuşturacağız. Buradan sizlere bir müjde vermek istiyorum. Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz bir kararname ile gideriyoruz. Gece bu kararnameyi imzaladım. Şimdi bu kararname ile birlikte önümüz ve önünüz daha açılmış olacak. Bu kardeşlerimize de evleri şimdiden hayırlı olsun. Kamulaştırma bedellerinin ödenmesi için bakanlığımıza ve DSİ’ye gereken talimatları veriyoruz. Bu konuda diğer sıkıntıları biliyoruz. İnşallah onların da adil ve makul bir yoldan çaresine bakacağız. Türkiye’yi Yusufeli Barajı gibi bir nadide esere kavuştururken Yusufeli’ndeki kardeşlerimizi huzurlu, müreffeh aydınlık bir gelecek sağlamak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde vatandaşlara çay dağıtarak, “Bunları keyifle için, bize dua edin” diyerek sözlerini tamamladı.