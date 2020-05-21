Cumhurbaşkanı Erdoğan dev hastanenin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Törene videokonferans yöntemiyle Japonya Başbakanı Şinzo Abe de katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Abe'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu muhteşem eserinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Hastanemizin çevresindeki 15 dönümlük alanı çam ve sakura (kiraz çiçeği) ağacıyla donattık. Bu bizim dostluğumuzun kalıcı olmasını sembolize eden adımlar oluyor. İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak eseri daha kazandırdık.

Koronavirüs ile mücadelemizde önemli rol oynayacak

789 bin arsa alanı üzerine kurulu bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. Kamu-özel ortaklığının en güzel örneklerinden biridir. 456'sı yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatağı ve 90 ameliyathane masası ile bu eser kovid-19 ile mücadelemizde önemli rol oynayacaktır. Günlük 35 bin ayakta hasta ve 500 özelllikli ameliyat yapılmasını planlıyoruz. Artık İstanbul uluslararası bir sağlık merkezi konumuna gelmiştir. Burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.

Bu bizim insani ve vicdani görevimizdir

Koronavirüs salgını son bir asırda karşılaştığımız en büyük sağlık sorunudur. Buldukları aşı noktasında ve ilaç noktasında adil bir paylaşımı tüm insanlıkla paylaşacaklarını ifade etmesi ve Türkiye'yi de bu kapsamda ifade etmeleri bizim Sayın Abe'ye bir şükran borcumuz olduğunun ifadesidir. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar 330 bin can alan bu salgın karşısında birçok ülkenin ciddi sıkıntılar çektiğini görüyoruz. 80'i aşkın ülkeye ürünlerimizi gönderdik ve göndermeye devam ediyoruz. Bu bizim insani, vicdani bir görevimizdir.

Tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz

Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir davranış sergiliyor. Dün itibariyle günlük vaka sayımızı 1000'in altına düşürdük. Diğer göstergelerde olumlu gelişmeler var. Tedbirleri elden bırakmıyoruz. Şu anda hiçbir eksiğimiz bulunmuyor.

Açılış törenine video konferans ile katılan Japonya Başbakanı Şinzo Abe şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün Sayın Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptıktan sonra tekrar görüşmekten memnuniyet duyuyorum. Sayın Erdoğan tarafından video konferans şekliyle katılmak üzere Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışına katılmaya davet edildim. Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'u ziyaret etmem mümkün olmadı. Ancak açılış törenine katılabilmekten mutluluk duyuyorum. Benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla birliktedir. Öncelikle bu açılış töreni vesilesiyle çaba sarf eden herkese en içten tebriklerimi sunuyorum. Şehir Hastanesi kamu-özel sektör ortaklığı ile inşa ettiği, son teknoloji ile donanmış, Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biridir. Bu hastanenin aslında haziran ayında faaliyete geçmesi öngörülürken, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla, öngörülen tarihten önce açılmasına karar verildiği ve koronavirüs tedavisinde kullanılmasına karar verildiğini biliyorum.

Koronavirüs ilacı açıklaması

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, geçen gün bu hastaneyi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza kadar sağlık ve esenlik getirmesini bekliyorum. Alınan bu tedbirlerin neticesi olarak vaka sayısının azlığı ve vefat sayısının düşük olmasından dolayı normalleşme takviminin açıklandığını biliyorum. Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için uluslararası işbirliği çok önemli. Öncelikli olarak tedavi ve ilaç geliştirilmesidir. Japonya'da geliştirilen ve koronavirüste umut olabileceği belirtilen ilacı arzu eden ülkelere bağışlayacağız. Bu kapsamda Türkiye'ye de bağışlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin duyduğu ihtiyaca binaen sağlık çalışanlarına tıbbi destek sağlayacağız.

Erdoğan'la gelişmekte olan ülkelere yardımı teyit ettik

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen G20'de Sayın Erdoğan ile gelişmekte olan ülkelere yardımı teyit ettik. Afrika ve Ortadoğu'daki ülkelere elini uzatan Türkiye'ye saygı duyuyorum. Japonya'da koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım etmek için sağlık sistemini güçlendirmeye ve ekonomik faaliyetlerinin canlandırılması için kredi paketleri hazırdır. Çeşitli alanlarda Türkiye ile işbirliği yapmak isteriz. Her ülke için koronavirüsle mücadele öncelikli olacaktır. Durum sakinleşince ikili ilişkileri geliştirme girişiminde bulunacağız. 2020 yılı Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun temeli olan Ertuğrul Gemisi faciasının 130'ncu yıldönümüdür. Ertuğrul faciası bizim dostluğun kaynağıdır. Bu törenlerin koronavirüsün geçmesinden sonra gerçekleşmesini bekliyorum."

Açılışta ilk konuşmayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Sağlık bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı: Bu tesisler içinde şehir hastaneleri moderne donanımları bakımından önemli bir yer tutmaktadır. Başakşehir hastanesi ile birlikte 11'nci şehir hastanemizi hizmete alıyoruz.

Kovid 19 salgını ile mücadele zamanında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk. Hastalık hastanelerimizde yoğunluk olmadan kontrol altına alınmıştır.

Kaliteli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık bakımında önemli bir konuma getirecektir. Sağlık turizminde önde olan her ülkeden hemen hemen daha iyi bir altyapıya sahibiz. Türkiye dünyaya sağlık hizmeti sunmaya taliptir.

Bugüne kadar doktorundan hasta bakıcısına kadar zorluklara göğüs gören sağlık personelimiz bu yeni mekanlara yeni bir ruh verecektir. Bu düzeyde fedakar sağlık personeline dünyada pek az ülke sahiptir.

Her geçen gün güçlenen sağlık sektörümüz Türkiye'nin adını dünyaya sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.

2 bin 682 yataklı hastane

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 2 bin 68 sismik izolatör ile depreme dayanaklı inşa edildi. 3 heliportu bulunan, 10 bloktan oluşan, 456'sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastanede, 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum acil servisleri yer alıyor.

Günlük asgari 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, negatif basınçlı odaları bulunan hastane, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı, 725 poliklinik odası, 3'ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve ayrıca burada 500 özellikli ameliyat da yapılabilecek. Hastanenin tabelaları dün takıldı.