Cumhurbaşkanı Erdoğan Bilecik'te gençlerle buluştu

Bilecik'te gençlerle buluşan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şimdi Altılı Masa ne diyor? 'Aday olamaz' diyor. Size rağmen milletim hem aday yapacak hem de Cumhurbaşkanı yapacak.

Gençlerimize güvenimizin en büyük ispatı, tüm hizmet alanlarında kurduğumuz güçlü altyapı yanında sizlerin siyasi haklarınızı kullanabilmemize verdiğimiz önemdir. Seçilme yaşını 30’dan 25’e indiren biziz. Yetmez dedik. Seçme ve seçilme olarak 25’ten 18’e de biz indirdik. CHP, ‘Parlamento’yu çoluk çocuğa mı bırakacağız’ diyordu. Bizim ecdadımız Fatih, 18 yaşında bir çağı kapadı bir çağı açtı. Onun torunları olarak bu Parlamento’ya bu yakışır dedik.

Ülkemizde her yerde geçmişte hiç olmadığı kadar söz sahibi konumda yer almaktadır. Türkiye, dünyanın en genç nüfuslu ülkeleri arasındaki yerini korumaktadır. Bu nüfusu 1940’ların 1970’lerin zihniyetiyle yönetmeye talip olmak en başta gençlerimize hakarettir.

Aynı kapıdan 6 kişi geçmek isteyenleri gülerek izliyoruz. Bunlardan hiçbir hayır gelmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Dışarıdakiler de bunlardan umudu kesmiş olmalı ki her gün bir başka küresel medya kuruluşunu devreye sokarak 14 Mayıs için bizzat sahaya inme ihtiyacı hissettiler.