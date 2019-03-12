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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avcılar CHP'den çok çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaptığı konuşmada, önemli açıklamalarda bulundu.

12 Mart 2019 Salı 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avcılar CHP'den çok çekti

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Avcılar ilçesinde halka hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılışını yaptık. Bir kez daha şehrimize hayırlı olsun. Değeri bulunamaz bir inci olan İstanbul için ne yapsak azdır. Çöp dağları İstanbul'u işgal etmişti. Hava kirliliği almış başını gidiyordu. Hepsini giderdik. CHP demek çöp, çamur, çukur ve çarpık yapılaşma demektir. Avcılar CHP'den çok çekti. Bu şehri ömrümüz oldukça gönül tahtımızda yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu şehre aşığız. İstanbul'a 25 yıldır aşkla hizmet ettiğimiz için yorulmadık.

"Avcılar'ı bu sıkıntıdan kurtaracağız"

Avcılar maalesef CHP'li belediyelerin elinde çok zaman kaybetti. El ele vereceğiz ve Avcılar'ı bu sıkıntıdan kurtaracağız. Avcılar'da bugüne kadar çok büyük hizmetlere imza attık. Metrobüs hattı sayesinde Kadıköy'e kadar rahatlıkla gidiyorsunuz. Bizden önce bu yoktu. Sahilde 5 kilometrelik güzergahta akıllık bisiklet sistemi kurduk. Denizin temiz kalmasını sağladık. Denizköşkler bölgesinin çehresini değiştirdik.

"Hepsinin yeri hazır"

Millet bahçeleri ve kıraathaneleri projemizi Avcılar'da hayata geçireceğiz. İlçemizde bir kent merkezi oluşturacağız, ortasına saat kulesi dikeceğiz. Hepsinin yeri hazır. Yakında temellerini atacağız. Kent meydanını Ambarlı sahiline bağlayacağız. Akıllı bisiklet sistemiyle 1000 km'lik güzergahta herkesin spor yapmasını sağlayacağız. Tahtakale'deki Ispartakule mevkiinde seyir terası kuruyoruz.

Tüm mahallelerimizde gençlerimiz ve çocuklarımız için pek çok yeni projelerimiz var.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:22
  1. Isparta
  2. İstanbul
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan

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