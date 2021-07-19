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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze evi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 21:07:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in doğduğu evi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lefkoşa'da MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in doğduğu müze eve ziyarette bulundu.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da eşlik etti.

Müze hakkında bilgi alıp incelemelerde bulunan Erdoğan, özel defteri imzaladı.

Erdoğan'a müze ziyaretinde bir çocuk tarafından çiçek takdim edildi.

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