Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Enerji güvenliği ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

Ukrayna Rusya gerilimi ve enerji güvenliği

İki lider görüşmede, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Şuşa Beyannamesinde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa’nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de paylaştı.