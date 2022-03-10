  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Enerji güvenliği ele alındı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Enerji güvenliği ele alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmesinde, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, bölgesel meseleler, Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 21:34:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü! Enerji güvenliği ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi. İki lider, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum dahil bölgesel meseleler ile Türkiye-Azerbaycan münasebetleri ele alındı.

Ukrayna Rusya gerilimi ve enerji güvenliği

İki lider görüşmede, kardeşlik ve dostluk temelinde gelişen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini, bütün alanlarda daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Şuşa Beyannamesinde mutabık kalınan stratejik iş birliği doğrultusunda iki ülke ilişkilerini derinleştirecek ve ilerletecek adımların değerlendirildiği görüşmede, Zengezur Koridoru ve Türkiye-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı projesine dair konular masaya yatırıldı.

Liderler görüşmede, Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, Avrupa’nın enerji güvenliğine katkısına ilişkin görüşlerini de paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay