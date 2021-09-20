  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Darbeci Hafter'e ait 2 helikopter çarpışarak düştü!

Erdoğan'ın açıklamasını çarpıtmışlardı! AK Parti'den yalan medyasını üzecek haber

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

ABD'den itiraf: Türkiye o bölgelerde yükselişe geçti

Fenerbahçe'ye deplasmanda büyük darbe

Fuhuş ağına sözde "Afrika güzeli"ni de düşürdüğü ortaya çıktı! Soruşturmayı yürüten polislerden 5'i tutuklandı

CHP'li Özgür Özel'i topa tuttu: PKK destekçisi, siyasi ikiyüzlülük istiyorsa Kılıçdaroğlu'na baksın!

Yapılan plana karşı açıkça uyardı: Bu amacı taşıyor

Asgari ücret çıkışından sonra akıllardaki soru: Yanında çalışan sekreterine ne kadar veriyorsun Ersan Şen?

PKK'da çözülme sürüyor! İçişleri Bakanlığı duyurdu
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TC-TRK" uçağıyla ABD'ye geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 06:59:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda (JFK) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ile diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da ABD'ye geldi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay