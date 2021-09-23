Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD, Afgan mülteciler için fazlasını yapmalı

BM Kurul Görüşmeleri için bulunduğu New York’ta Amerikan CBS televizyonuna mülakat veren Erdoğan, “Şu anda ABD zaten bu tür sorumlulukları yerine getirmedi. Bizim ülkemizde şu anda kayıt dışı 300 binden fazla Afgan mülteci var. Ülkemizin Afgan mültecileri almaya gücü yetmez” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin Afgan mülteciler konusunda daha fazlasını yapmasını gerektiğini belirterek, “ABD orada 20 yıldır neden var, önce bu soruların cevabını kendi kendisine vermesi gerek” değerlendirmesinde bulundu.