Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ana transit geçiş yolu olması hedeflenen ve Avrupa’yı Asya’ya bağlayan koridorun önemli güzergâhlarından olan Kuzey Marmara otoyolunda 56.5 kilometrelik ana gövde ve 11.6 kilometre bağlantı yolundan oluşan Kurtköy-Akyazı etabı açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satıbaşları:

Projede şimdiye kadar hizmete verilen yolların toplam uzunluğu 389 kilometreyi buldu. 2016 yılında Odayeri-Paşaköy'le başlayan kısımlarının açılışlarıyla son bir bölüm daha kaldı. Son kısmı da önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tamamlamış olacağız. Yıllık ekonomimize katkısı 2 milyar lira. Araç trafiğinde çok büyük rahatlama sağlayacaktır. Bağlantı yolları sayesinde her istikamet için hızlı ve konforlu ulaşım alternatiflerini sunuyoruz. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir yolları ile otoyol ağlarını tamamlıyoruz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi abide eserleri unutmamamız gerekiyor.

Türkiye'nin adet kalbi konumundaki Marmara Bölgesi ve İstanbul için yatırımları bizzat takip ediyoruz. Ülkemize eser kazandırmaktan daha büyük bir şeref olmadığına inanıyorum. Rabbime ülkeme ve milletime böylesine büyük eserler kazandırılmasına vesile olduğum için her gün hamd ediyorum. Herkesi tebrik ediyorum.

Ulaşım kalkınmanın temelinde yer alır. Ülkede hızlı ulaşım olmuyorsa kalkınma da refah da olmaz. İktidara geldiğimizde ülkemizde sadece 6100 km bölünmüş yol vardı. Biz 28 bin kilometreye çıkardık, otoyol uzunluğunu 2'ye katladık. Tüneli 395'e uzunluğunu da 525 kilometreye ulaştırdık. 18 yılda 880 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Demiryollarında hızlı ve yüksek hızlı trenlerle tanıştırdık. Önümüzdeki yıl Ankara-Sivas hızlı tren hattını da hizmete açıyoruz. Mevcut demiryolu ağımızın tamamını sıfırdan yapmışcasına yeniledik. Şehirlerin pek çoğuna raylı sistem, metro, tramvay hatları kurduk. 24 olan havalimanına 30 tane daha ekledik, her köşeye uçakla seyahati mümkün hale getirdik.

İçerde ve dışarda yılların alışkanlıklarını değiştirmek mümkün olmuyor. Her yöntemi kullanarak ülkemizin önünü kesmeye çalıştılar. Hamdolsun şu ana kadar başarılı olamadılar. Tehditle dayatmayla riyakarlıkla ayak oyunlarıyla ülkemize diz çöktürtme gayreti içinde olanlara söylüyorum. Sizleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz. Bu günlere getirdiğimiz mücadeleyi zafere ulaştırana kadar durmayacağız.

Bu kardeşlik iklimine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Siyaset ve toplum mühendisliklerinin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Biz eser konusunda, hizmet, proje konusunda herkesle yarışmaya rekabete hazırız. Bunun dışındaki hiçbir çekişmenin polemiğin ülkeye faydası olmadığına inanıyoruz. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm enerjimizi işte burada olduğu gibi yatırımlarımızın takibine bırakıyoruz.

Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor. Treni Halkalı'da görenler ortalığı ayağa kaldırıyor. Sebebini anında öğrenecekleri bir konuyu sırf hükümete saldırmak için kullandılar. 12 gün sonra trenimiz Çin'e ulaştı. Böylece ülkemizin dış ticaretini güçlendirecek adım atılmış oldu.

2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır

Hamdolsun milletimiz tüm bunları görüyor ve herkesi hak ettiği konuma oturtuyor. Biz Türkiye için çalışmaya üretmeye mücadele etmeye devam edeceğiz. TBMM'de 2021 bütçemiz kabul edildi. Komisyondan genel kurula kadar bütçeye katkı veren tüm milletvekillerin teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı olarak sergilediğimiz güçlü dayanışmayla ülkemize ve milletimize hizmet vasıtası olarak gördüğümüz bütçe sürecini sağlıklı yürümesini sağladık. Attığımız bu adımlar şunu adı millet olan aslında zillet durumuna düşmüş, PKK ile iç içe olanlara da sesleniyorum. 2023 Cumhur İttifakı'nın yeni bir zafer yılı olacaktır. Milletimize verdiğimiz tüm sözleri tutarak 2023'e alnımızın akıyla ulaşacağız.

Gaziantep'te maalesef özel sektöre ait bir hastanede patlama sonucu 9 can kaybımız oldu. Allah'tan bu vatandaşlarıma rahmet diliyorum. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu duygularla bir kez açılışını yaptığımız Kuzey Marmara Otoyolu, Kurtköy - Akyazı kesiminin hayırlı olmasını diliyorum.

68.1 kilometrelik etap

Projenin 56.5 kilometre ana gövde, 11.6 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 68.1 kilometre uzunluğundaki TEM İzmit-1 Kavşağı ile TEM Akyazı Kavşağı arasındaki kesimi de bugün itibarıyla hizmete sunulacak. Açılışı yapılacak bu kesimde toplam 3 bin 18 metre uzunluğunda 3 viyadük, 50 köprü, 20 üstgeçit, 15 altgeçit olmak üzere 88 adet büyük sanat yapısı yer alıyor.

Böylece Kuzey Marmara Otoyolu’nun 389.3 kilometrelik bölümü hizmete açılırken yetkililer, “Şehir içi bağlantıyı içeren son 9 kilometrelik bölümü saymazsak Kuzey Marmara Otoyolu tamamlanmış oldu” dediler. İstanbul’un batısındaki Kınalı mevkiinden başlayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerini kuzeyden katedip, Sakarya’nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan ve Türkiye’nin en önemli karayolu yatırımlarından olan Kuzey Marmara Otoyolu’nun böylece ana gövdesi tamamlanmış olacak. 389.3 kilometrelik bölümün açılışının ardından projede kalan 9.1 kilometre uzunluğundaki kesimin ise 2021 yılı ilk çeyreğinde bitirilmesi öngörülüyor.

Sakarya Nehri üzerinden geçen ve orta açıklığı 110 metre, toplam uzunluğu 260 metre olan dengeli konsol tipi özel yapım bir viyadük bulunuyor. Tekirdağ ve Sakarya arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı bağlantısı yolları ile birleşen otoyolun, mevcut ulaşım ağları ve özellikle İstanbul Boğazı geçişlerinde kapasitenin üzerinde olan trafik yükünü önemli ölçüde azaltması hedefleniyor. Otoyolun, artan yakıt tüketimi, araç bakımı ve onarım giderleri gibi ekonomik kayıpları azaltılmasının yanı sıra trafik yoğunluğunun neden olduğu gürültü, çevre kirliliği ve emisyon salınımının önlenmesine önemli katkı yapacağı belirtiliyor.