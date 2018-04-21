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'Cumhurbaşkanı adayımız mutlaka solcu olmalı'

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner, istedikleri cumhurbaşkanı adayının nitelikleriyle ilgili genel başkan Kılıçdaroğlu'na taleplerini sıraladı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 16:56
'Cumhurbaşkanı adayımız mutlaka solcu olmalı'

Kemal Kılıçdaroğlu seçim görüşmeleri kapsamında dün Muharrem İnce ile bir araya gelmiş, görüşmeden sonra İnce "Konuştuk, dertleştik." açıklaması yapmıştı.

"SOLCU, ATATÜRKÇÜ ADAY"

Bu görüşmenin ardından CHP liderinin Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'le bir araya geldiği, yarım saat süren görüşmede, seçilecek olan cumhurbaşkanı adayının "Mutlaka evrensel sol değerleri, Atatürkçü, Cumhuriyet değerlerini benimsemiş sol bir aday." olması gerektiği konuşuldu.

Selin Sayek Böke ve İlhan Cihaner'in “Gelecek İçin Biz” ve bir grup milletvekili adına yaptığı görüşmede önemli olanın "Adayın CHP içinden olması değil, bu değerleri temsil edecek biri olması." olduğu vurgulandı.

Görüşmede "Sandığa yüksek katılım için hemen seferberlik ilan edelim." fikri de benimsendi.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 16:56
  1. selin sayek böke
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. ilhan cihaner

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