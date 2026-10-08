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Gündem Cumhur İttifakı'nın kalesi! İşte Erzurum'daki anket sonucu
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Cumhur İttifakı'nın kalesi! İşte Erzurum'daki anket sonucu

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Cumhur İttifakı'nın kalesi! İşte Erzurum'daki anket sonucu

Cumhur İttifakı'nın kalesi olarak bilinen Erzurum genelinde gerçekleştirilen "Bu pazar seçim olsa" anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Ankette; AK Parti ilk sıradaki yerini korurken, yeni oy oranları ve olası milletvekili dağılımı dikkat çekti.

Geçmiş seçimlerde Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranlarına ulaştığı iller arasında yer alan Erzurum'da seçmen tercihleri yeniden ölçüldü. Veri analisti Murat Kızılboğa tarafından hazırlanan Eylül 2026 Erzurum Genel Seçim Oy Tercihi araştırmasında siyasi partilerin oy oranları ve bu oranlara göre muhtemel sandalye dağılımları hesaplandı.

ERZURUM'DA SİYASİ PARTİLERİN OY ORANLARI

Anket verilerine göre Erzurum genelinde partilerin oy oranları şu şekilde sıralandı:

Ak Parti : %35,9
MHP: %15,5
DEM Parti: %13,2
Yeniden Refah Partisi (YRP): %12,8
YENİ Parti: %8,9
İYİ Parti: %5,2
Zafer Partisi (ZP): %3,9

 

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI NASIL OLUŞTU?

Açıklanan anket sonuçlarına göre yapılan simülasyonda, Erzurum'un çıkaracağı milletvekili tablosu ve sandalye dağılımı ise şu şekilde yansıdı:

AK Parti: 2 Milletvekili
MHP: 1 Milletvekili
DEM Parti: 1 Milletvekili
Yeniden Refah Partisi (YRP): 1 Milletvekili

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