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İSLAM Cuma namazı tam kapanmada yasak mı?
İSLAM

Cuma namazı tam kapanmada yasak mı?

Cuma namazına gitmek serbest mi? Koronavirüs salgını sebebiyle Türkiye’de 17 günlük kapanma uygulanacak. Vatandaşlar bu döneme Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Peki, kapanmada camiye gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:20:00 -
Cuma namazı tam kapanmada yasak mı?

Koronoavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Salgının sona ermesi için aşılama çalışmaları sürerken bir yandan da vakaların azalması için kısıtlama kararı alındı. Vatandaşlar bu süreçte camilerin açık olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın Cuma namazı kılınacak mı?

Cuma namazı tam kapanmada yasak mı?

Bilindiği gibi camilerde teravih namazları kılınmıyor. Ancak Cuma ve vakit namazları camilerde kılınabiliyor. Bu uygulama kısıtlamada da devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor” dedi.

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

Cuma namazı kaç rekâttır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

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