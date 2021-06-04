Cuma namazı saati 4 Haziran cuma namazı saat kaçta? Bugün cuma namazı saati kaç?

Çuma namazı saat kaçta? Namaz dinin direğidir. Namaz Müslümanın miracıdır. Namaz Müslümanın nurudur. Allah’ın seçkin kulları günde beş vakit farz olan namaz ibadetini yerine getirmek için çok daha hassas olmakta. Dini bayramlarımızın yanında bir de haftalık bayramımız da vardır. Müslümanın haftalık bayram günü ise cuma günüdür. Zira müminler, en mübarek gün olarak kabul edilen cuma gününe ulaşmanın sevincini her daim yaşamakta. Çünkü cuma gününe özel Cuma Suresi ile Rabbimiz kullarına seslenmekte. Cuma günü camileri doldurarak ibadetlerini gerçekleştirecek olan İslam alemi illere göre cuma namazı saatlerini araştırıyor. Tüm iller için cuma namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşılıyor. İşte Diyanet cuma namazı saati: İstanbul, İzmir, Ankara ve tüm illerde cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma namaz vakti İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul’da cuma namazı saati 13:07

Ankara cuma namaz vakti Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

Ankara'da cuma namazı saati 12:52

İzmir cuma namaz vakti İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

İzmir’de cuma namazı saati 13:15

Bursa cuma namaz vakti Bursa'da cuma namazı saat kaçta?

Bursa’da cuma namazı saati 13:07

Antalya cuma namaz vakti Antalya'da cuma namazı saat kaçta?

Antalya’da cuma namazı saati 13:01

Samsun cuma namaz vakti Samsun'da cuma namazı saat kaçta?

Samsun’da cuma namazı saati 12:38

Mersin cuma namaz vakti Mersin'de cuma namazı saat kaçta?

Mersin’de cuma namazı saati 12:45

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