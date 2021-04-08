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İSLAM Cuma namazı saat kaçta? Yarın 9 Nisan cuma namazı vakitleri
İSLAM

Cuma namazı saat kaçta? Yarın 9 Nisan cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, toplam kaç rekat? Öğle ezanının okunmasıyla birlikte Cuma namazı için camiler dolup taşacak. Farzı iki rekat olan Cuma namazı ile cemaatler safları sıklaştırarak günün maneviyatını hep birlikte yaşayacak. Yarın 9 Nisan cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 20:28:00 -
Cuma namazı saat kaçta? Yarın 9 Nisan cuma namazı vakitleri

Cuma namazına katılacak vatandaşlar cuma namazı hakkında bilgilenmek için arayışa geçti. Cuma kaçta kılınacak sorusu ilk merak edilenler arasında yer alırken, peşinden ise cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekat soruları geldi. İşte 9 Nisan il il cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta?

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da cuma namazı 12:55'de kılınacak.

İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da cuma namazı 13:11'de kılınacak.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de cuma namazı 13:18'de kılınacak.

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Cuma namazı bu hafta camilerde kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı daha önceki haftalarda birtakım kısıtlamalara gitmişti. Konuyla ilgili olarak teravih namazları açıklamaları sonrası ise cuma namazlarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

9 Nisan Cuma günü camilerin açık olması bekleniyor.

 

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285)

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

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