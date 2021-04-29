Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada cuma namazı kılınmaya izin var mı?

Salgının önlenmesi amacıyla Kabine toplantısında tam kapanma uygulamasına karar verildi. Tam kapanma 29 Nisan Perşembe saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Tam kapanma günlerine rastlanan cuma gününde cuma namazının kılınıp kılınmayacağı da sorgulanıyor. Tam kapanmada camiler açık mı? Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı?

Bu hafta cuma namazı kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Tam kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?

Vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmaya devam edileceğini söyleyen Başkan Erbaş, “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaate namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç Cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu 1 yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” diye konuştu.