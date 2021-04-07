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İSLAM Cuma namazı kılınacak mı? Camiler cuma günü açık olacak mı?
İSLAM

Cuma namazı kılınacak mı? Camiler cuma günü açık olacak mı?

Bu hafta cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle ramazan ayında camilerde teravih namazı kılınmayacak. Bu sebeple vatandaşlar cuma namazlarının durumunu araştırmaya başladı. Camiler kapanacak mı? Cuma namazı kılınacak mı 9 Nisan

Yeniakit Publisher
2021-04-07 00:21:00 -
Cuma namazı kılınacak mı? Camiler cuma günü açık olacak mı?

Koronavirüs salgınında vaka sayıları 50 bine yaklaştı. Artan vakalar sebebiyle bazı tedbirler alındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazlarının camilerde kılınmayacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından milyonlarca kişi cuma namazlarının durumunu araştırmaya başladı. Peki, cuma günü camiler açık olacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı? Camiler cuma günü açık olacak mı?

Vatandaşlar Cuma namazlarının camilerde kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında bir karar verilmedi. Ancak Cuma namazlarının kılınmaya devam etmesi bekleniyor. 9 Nisan Cuma günü Cuma namazı camilerde kılınacak. Konu hakkında bir açıklama yapılırsa haberlerimizde yer alacak.

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