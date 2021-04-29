Pek çok ülkenin yaptığı tam kapanma yöntemini Türkiye’de uygulayacak. 17 günlük kapanmada amaç vakaları ve vefat sayılarını azaltmak. Vatandaşlar tam kapanma öncesinde camilerin durumunu araştırmaya başladı. Cuma namazı kılınacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı?

Bilindiği gibi camilerde teravih namazları kılınmıyor. Ancak Cuma ve vakit namazları camilerde kılınabiliyor. Bu uygulama kısıtlamada da devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor” dedi.