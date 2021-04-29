  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Cuma namazı kılınacak mı?
İSLAM

Cuma namazı kılınacak mı?

Cuma namazına gidecek olanlar kısıtlamadan muaf mı? 29 Nisan saat 19.00’da Türkiye’de 17 günlük kısıtlama başlayacak. Vatandaşlar tam kapanmada Cuma namazlarının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Camiler kapanacak mı? Camiye gitmek yasak mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-29 09:12:00 -
Cuma namazı kılınacak mı?

Pek çok ülkenin yaptığı tam kapanma yöntemini Türkiye’de uygulayacak. 17 günlük kapanmada amaç vakaları ve vefat sayılarını azaltmak. Vatandaşlar tam kapanma öncesinde camilerin durumunu araştırmaya başladı. Cuma namazı kılınacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı?

Bilindiği gibi camilerde teravih namazları kılınmıyor. Ancak Cuma ve vakit namazları camilerde kılınabiliyor. Bu uygulama kısıtlamada da devam edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu vatandaşların evlerine en yakın camiye gidebileceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ise, “Kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor” dedi.

Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?
Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?

Sağlık

Türkiye’de Hindistan mutasyonu var mı? Hint varyantı hangi illerde?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Güneş batıdan mı doğacak? 17 kat hızlandı: Dünyanın ekseni kayıyor!
Teknoloji

Güneş batıdan mı doğacak? 17 kat hızlandı: Dünyanın ekseni kayıyor!

Yeni bir araştırmaya göre, 1990'lardan bu yana Dünya'nın dönme ekseninde belirgin kaymaların olduğu belirtildi. Dünyanın manyetik kutupları ..
Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan Türk okulu kararı

Suudi Arabistan'da bulunan 8 Türk okulunun 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonunda kapatılacağı açıklandı.
RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi
Medya

RTÜK'ten Camdaki Kız'a büyük şok! Büyük rezillik sonrası açıklama geldi

Radyo Televizyon Üst Kurulu, son günlerin tartışmalı dizisi olan Camdaki Kız ile ilgili Kanal D'ye yaptırım uyguladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay