Cuma namazı kaçta? Cuma namazı vakti, ezan kaçta okunuyor? 26 Mart cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı kaçta kılınacak? Cuma namazı saat kaçta oluyor, cuma namazı saat kaçta? Yüce Allah insanı kendisine iman ve ibadet etmek için yaratmıştır. İbadet ise; boyun eğme, itaat etme, emrin gereğini yerine getirme gibi manaları ifade eder. Müminlerin peygamber (a.s.)’in öğrettiği ve bize kadar tevatüren gelen şekliyle günde beş vakit namazı kılmaları kulluk görevidir. Hiçbir şey; iş, ticaret ve mazeret mümini namazdan alıkoyamaz. Rabbimiz Cuma namazına özel ayet indirmiştir. Cuma günü Müminler için haftanın bayramıdır. Cuma günü cuma namazı için camilere akın eden vatandaşlar cumanın vaktini de merak ediyor. Peki cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saati kaç? İşte il il diyanet cuma namazı saati 26 Mart 2021 Cuma.

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

İstanbul’da cuma namazı saati 13:15

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Ankara'da cuma namazı saati 12:59

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

İzmir’de cuma namazı saati 13:222

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Bursa’da cuma namazı saati 13:13

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Antalya’da cuma namazı saati 13:07

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Samsun’da cuma namazı saati 12:43

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Mersin’de cuma namazı saati 12:51

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Muğla’da cuma namazı saati 13:16

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Mardin’de cuma namazı saati 12:27

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Malatya’da cuma namazı saati 12:36

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Konya’da cuma namazı saati 12:59

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:29

Balıkesir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Balıkesir’de cuma namazı saati 13:19

Bolu cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Bolu'da cuma namazı saati 13:04

Eskişehir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Eskişehir'de cuma namazı saati 13:09

Gaziantep cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Gaziantep'de cuma namazı saati 12:41

Van cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Van'da cuma namazı saati 12:17

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Cuma hutbesi 26 Mart 2021

Berat gecesi: Af ve mağfiret gecesi

Muhterem Müslümanlar!

On bir ayın sultanı Ramazan-ı şerifin gölgesi üzerimize düştü. Yarın, Ramazan’ın muştusu olan Berat gecesini idrak edeceğiz. Cenâb-ı Hak, bu gece hürmetine aziz Milletimize ve ümmet-i Muhammed’e hayır ve bereket ihsan eylesin. Berat Gecemiz mübarek olsun.

Aziz Müminler!

Yine böyle bir gece vakti Hz. Âişe validemiz uyanmış, Resûl-i Ekrem (s.a.s)’i yanında göremeyince dışarı çıkıp aramaya koyulmuştu. Nihayetinde onu Bakî‘ mezarlığında, başını göğe kaldırmış, dua eder vaziyette bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), hem Hz. Âişe’nin merakını gidermek hem de Allah’ın rahmetinin bu gece ne kadar geniş olduğunu anlatmak için şöyle buyurmuştu: “Şaban ayının yarısına denk gelen bu gece, Allah dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Kelb kabilesinin koyunlarının yünlerinden daha fazla sayıda insanı affeder.”[1]

Kıymetli Müslümanlar!

Hidayet rehberimiz Kur’an-ı Kerim’de, ebedi kurtuluş beratını alanların ahiretteki durumu şöyle anlatılır: “İşte o vakit, kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, ‘Alın kitabımı okuyun; Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum.’ Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içindedir; yüce bir cennettedir.”[2]

Bu ayet-i kerimeden öğreniyoruz ki Allah’ın rızasını kazanıp cennetine kavuşmak, dünyadayken ahiret için hazırlık yapmakla; iman, ibadet ve istikamet üzere hayat sürmekle mümkündür.

Cenâb-ı Hakkın bize lütfettiği bu özel fırsat ve bereket ayları, geçmişin muhasebesini ve geleceğin planlamasını yapacağımız tefekkür vakitleridir. Nefsimizin bitmek bilmeyen isteklerine göre değil, Rabbimizin rızası doğrultusunda yaşamaya azmedeceğimiz karar vakitleridir. Hata ve günahlarımızdan tevbe edip, Rabbimizin af ve mağfiretine sığınacağımız dua ve niyaz vakitleridir. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s) bize şu tavsiyede bulunmaktadır: “Şâban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Gündüzünde oruç tutun. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ dünyaya rahmet nazarı ile bakar ve fecir oluncaya kadar şöyle buyurur: ‘Benden af dileyen yok mu, onu bağışlayayım! Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım! Sıkıntıya uğrayan yok mu, ona afiyet vereyim!..’”[3]

Değerli Müminler!

Hutbemin sonunda önemli bir hususu tekrar hatırlatmak istiyorum. Salgın hastalıkla mücadelemiz devam ediyor. Tedbirlere riayet konusunda bugüne kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da aynı ciddiyetle devam ettirelim. Yüce Rabbimiz en kısa zamanda salgın hastalıktan kurtulmayı bizlere nasip eylesin.

[1] Tirmizî, Savm, 39.

[2] Hâkka, 69/19-22.

[3] İbn Mâce, İkâmet, 191

Namaz ne zaman ve nerede kılınır?

Hiçbir şey; iş, ticaret, görev, meşgale ve mazeret mümini namazdan alıkoyamaz (Nur, 38). Bu görevin yerine getirilmesi için dinimiz her türlü kolaylığı sağlamıştır:

- Su bulamayanlar, teyemmüm ederek (Mâide, 6).

- Bir tehlikeden korkanlar yaya veya binit üzerinde (Bakara,239),

- Yolcular, dört rekatlı farzları ikişer rekat olarak 7

- Zaruret ve ihtiyaç halinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarını öğle veya ikinde, akşam veya yatsı vaktinde birleştirerek8

- Savaş halinde olanlar, nasıl güçleri yetiyorsa o şekilde (Nisa, 4/102),

- Korku halinde olanlar, yürüyerek veya binit üzerinde (Bakara,239),

-Ayakta durmaya güçleri yetmeyen hasta ve özürlüler, oturarak, buna da güçleri yetmeyenler, yatarak namazlarını kılabilirler (Al-i İmran, 191)

Kadınların özel halleri, deli olmak, bayılmak ve unutmak hariç namaz kılmamanın hiç bir mazereti yoktur.

İman kalbine yerleşmiş ve gerçek mü’min niteliğini kazanmış bir müslümana namaz kılmak ağır ve zor gelmez (Bakara, 45).

Mümin, namazlarına müdavimdir (Meâric, 22-23), namazlarını zevkle ve isteyerek kılar.

Yüce Allah, Kur’ân’da, namazı üşene üşene kılmayı (Nisa, 142) ve terk etmeyi münafık (Tevbe, 54) ve kafirlerin niteliği olarak zikretmiştir (Müddessir, 44).