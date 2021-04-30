Tam kapanmada cuma namazı kılınacak mı? 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla başladı. Peki, Cuma namazı bugün var mı? Bugün cuma namazı kılınacak mı? 30 nisan Cuma namazı kılmaya izin var mı? sorularına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevap verdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programının konuğu oldu. Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Bugün cuma namazı kılınacak mı?

Başkan Erbaş, tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirterek, şöyle konuştu: "Bu kapanma günlerinde camilerde cemaatle namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu bir yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, tam kapanma süreciyle yeni bir dönemin başladığını belirtti ve camilerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu vatandaşların da mahalledeki camilere giderek namaz kılabileceğini söylemişti.

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

İstanbul’da cuma namazı saati 13:06

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Ankara'da cuma namazı saati 12:51

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

İzmir’de cuma namazı saati 13:14

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Bursa’da cuma namazı saati 13:06

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Antalya’da cuma namazı saati 13:00

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Samsun’da cuma namazı saati 12:37

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Mersin’de cuma namazı saati 12:44

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