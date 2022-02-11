Cuma namazı bugün kaçta? Cuma namazı saati kaçta? 11 Şubat öğle ezanı vakti İstanbul, Ankara, İzmir...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve tüm iller için cuma namaz saati… Cuma günü müminlerin bayramıdır. Cuma gününe özel Rabbimiz Cuma suresi’ni indirmiştir. Cuma namazı aklı başında olan, buluğ çağına girmiş her Müslümana farzdır. Cuma namazını kaçırmamak ve hakkıyla yerine getirmek için tam vaktini bilinmek isteniyor. Cuma vakti geldiğinde Müslümanlar camiye akın eder. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler ise diyanet namaz vakitleri üzerinden bulundukları il ve ilçelerin cuma namazı saatini sorgular. Peki Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte 11 Şubat 2022 Cuma günü Diyanete göre il il Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saat kaçta?

İstanbul cuma namazı saat kaçta? 13:23

Ankara cuma namazı saat kaçta? 13:08

İzmir cuma namazı saat kaçta? 13:31

Bursa cuma namazı saat kaçta? 13:24

Edirne cuma namazı saat kaçta? 13:34

Eskişehir cuma namazı saat kaçta? 13:18

Samsun cuma namazı saat kaçta? 12:55

Trabzon cuma namazı saat kaçta? 12:41

Hakkari cuma namazı saat kaçta? 12:25

Van cuma namazı saat kaçta? 12:26

Diyarbakır cuma namazı saat kaçta?12:39

Konya cuma namazı saat kaçta? 13:10

Şanlıurfa cuma namazı saat kaçta? 12:45

Manisa cuma namazı saat kaçta? 13:28

Adana cuma namazı saat kaçta? 12:59

Mersin cuma namazı saat kaçta? 13:01

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Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Namaz vaktinin gelmesi ile müminler camileri ve mescitleri dolduracak. Öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazının Müslümanlar için ayrı bir önemi bulunuyor. Öğle namazı vaktinde kılınan cuma namazı müminler için ayrı bir önemi bulunuyor. Cuma namazı nasıl kılınır, abdest nasıl alınır sorularıyla ilgili detaylar haberimizde…

Abdest nasıl alınır?

Elleri yıkama

“Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim” Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kimlere farzdır?

Şu şartları taşıyan kişiye Cuma namazı kılmak farz olur:

Müslüman olmak,

Akıllı olmalı,

Ergenlik çağına gelmiş olmak,

Erkek olmak,

Hür ve serbest olmak,

Mukim olmak (misafir olmamak),

Sağlıklı olmak,

Kör olmamak,

Ayakları sağlam olmak

Cumanın sünnetleri neler?

Cuma günü yıkanmak ve güzel koku sürünmek sünnettir

”Her Müslüman, Cuma günü yıkanmalı, misvaklanmalı ve güzel koku sürünmelidir.” (Buharî)

Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir.” (Dürr-ül-muhtar)

Cuma günü tırnak kesmek sağlığa sebeptir

Peygamber Efendimiz:

“Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.” buyurmuştur. (E.Şeyh)

Cuma gününe perşembeden hazırlanmak sünnettir

“Cumaya perşembe gününden hazırlanın!” (Hatib)

Cuma günü gusletmek günahların affına vesiledir

“Cuma günü gusledenin günahları affolur.” (Taberani)

Cuma günü ilim meclislerine gitmek faziletlidir

“Cuma sabahında veya ikindi namazından sonra ilim meclislerine gitmelidir. Cuma günündeki şerefli saat gelip çattığı zaman, kendisinin hayırlı bir işte olması gerektir.” (İmam-ı Gazali)

Cuma günü sadaka vermek müstehaptır

“Cuma günü çokça salat ü selam okumak ve sadaka vermek müstehaptır. Bu günde fakirlere verilen sadaka kat kat fazlasıyla kabul edilir.” (İmam-ı Gazali)

Cuma günü Cuma namazına kadarki zamanı ahiret işlerine ayırmak gerekmektedir

“Cuma gününü ahiret işlerine tahsis edip, o günde bütün dünyevi meşgalelerden imtina etmeli, bolca tesbih-u tehlil ve zikir yapmalıdır.” (İmam-ı Gazali)

Cuma günü Cuma namazından sonraya kadar yolculuk tavsiye edilmemiştir!

“Cuma gününde herhangi bir sefere çıkmamalı ve sefer ihdas etmemelidir. Çünkü Allah’ın Resulünden: “Cuma gecesinde sefere çıkan bir kimseye iki meleği beddua ederler.” Buyurduğu rivayet edildi. Cuma günü sabah olduktan sonra sefere çıkmak ise haramdır. Ancak çıkmadığı takdirde arkadaşlarından geri kalacağı mevzu bahisse, o zaman hüküm değişir.” (İmam-ı Gazali)

“Cuma namazından sonra, yedi defa ihlâs ve muavezeteyn okuyanı (felak-nas), Allah-ü Teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.” (İ.Sünni)

Cuma günü kehf suresi okunmasının fazileti yüksektir

“Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.” (Tergib)

Cuma günü duhan suresi okuyana cennette köşk ihsan edilir

“Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.” (Taberani)

Cuma günü Yasin suresini okumak günahların affına vesiledir

"Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir." (İsfehani)

Cuma günü tesbih namazının kılınması faziletlidir

Peygamber Efendimiz’in amcası Hz. Abbas; “Her Cuma gününde tesbih namazını kıl.” diye tavsiyede bulunmaktadır. (İhya-ı Ulum’id-din)

Cuma günü getirilen salâvatları Peygamber Efendimiz vesilesiz bizzat kendisi aldığını haber vermiştir

“Cuma günü ve geceleri üzerime (yüz defa) salâvat getirenin, Allah-u Teâla otuzu dünyaya yetmişi ahirete olmak üzere yüz hacetini kabul eder.