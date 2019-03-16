Çukurca'da polis ve asker birlikte nöbet tutuyor Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki yüksek tepelere kurulan üs bölgelerinde, polis özel harekat timleri ile asker birlikte görev yapıyor.

Kuızey Irak sınırında bulunan Hakkari'ye bağlı Çukurca ilçesindeki yüksek tepelere kurulan üs bölgelerinde, asker ve polis birlikte nöbet tutuyor.



Geçmiş yıllarda terör olayları ile anılan ilçede, artık huzur hakim. Sınırın sıfır noktasında bulunan ilçe çevresinde oluşturulan 1400 rakımlı üs bölgelerinde polis özel harekat timleri ile asker birlikte görev yapıyor. Birçoğuna sadece helikopterlerle ulaşılan, zaman zaman ısının eksi 30'ları bulduğu üs bölgelerinde elektrik de jenaratörle sağlanıyor. İlçede alınan önlemler ile olayların da önüne geçildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.