Çubukta kene vakası şüphesi! Zararsız kene nasıl anlaşılır?

Ankaranın Çubuk ilçesinde 2 kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yukarı Çavundur Mahallesinde hayvancılık yapan A.G. ve M.T, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk incelemede, hastaların vücudunda kene olduğu görüldü.

Ankara Şehir Hastanesine sevk edilen 2 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Öte yandan kene ısırması nedeniyle Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine müracaat eden kişiye yapılan testin negatif çıktığı belirtildi.

Zararsız Kene Isırığı Hangi Belirtilere Yol Açar?

Küçük bir boyutta olan kene insan vücudunu ısırdığında küçük bir iz bırakır. Onun dışında herhangi bir etki görülmez. Zararlı kene ısırıklarında ateş, baş ağrısı, boyun sertliği, halsizlik, lenf düğümlerinin şişmesi ve mide bulantısı oluşur. O nedenle zararsız kene ısırıkları herhangi bir belirti göstermez. Kene alerjik reaksiyon gösterdiğinde ve ya virüs taşıdığında zararlı bir hale gelecektir.

Zararsız kene belirtilerini göstermez. Keneler çoğunlukla insan vücudu gibi sıcak ve nemli bölgeleri tercih ederler. O nedenle vücuda bulaşan kene koltuk altları, kaçık ve ya saçlı deriyi ısırabilir. Cildi ısıran ve kan emmeye başlayan keneler vücuda bağlı kalırlar. Kenelerin vücuttan dikkatli bir şekilde çıkarılmaları gerekmektedir. Özellikle kene ısırıklarının tümü dikkate alınarak zaman kaybetmeden hekim tarafından kontrol edilmelidir.