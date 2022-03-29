Cübbeli Ahmet Hoca'dan şeriat referandumu önerisi! Bakalım kaçta kaç kabul edecek...

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Cübbeli Ahmet Hoca, geçtiğimiz yılın Aralık ayında büyük günahları anlattığı sohbetinin videosunu yeniden paylaştı.

Türkiye'deki son istatistiklere göre ateist ve deist sayısında artış olduğunu vurgulayan Cübbeli Ahmet Hoca, "Araştırmalara göre Türkiye'de şu anda 'Allah'a inanmıyorum' diyenlerin oranı yüzde 16. Sadece Allah'a inansa Müslümanlığa yetmez ki. Bir de bunun Peygamber tarafı var. Deist meselesi.. Onun yüzde kaç olduğunu bilmiyorum." dedi.

'Kur'an bunu söylüyor'

Cübbeli Ahmet Hoca, Müslümanlar için de, "Allah'ın Kur'an'ında şeriat nizamı var. Allah'ın hükümleri var." uyarısında bulundu.

İslam şeriatına dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, "Hırsızın kolunu kesmek, adam öldürene kısas, zinada yüz sopa, kadınların cilbab giymesi. Bir kadının sokağa çıktığında, genç mi, yaşlı mı, güzel mi, çirkin mi diye anlaşılamayacak şekilde örtünmesi.. İslam'ın emri. Kur'an bunu söylüyor." diyerek bazı örnekler aktardı.

Türkiye'de bir şeriat referandumu yapılması önerisinde bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Bu hükümleri istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye bir referandum yapsalar.. Çok lazım bir şey ama yapmazlar. Masraf çok olur. Yalnız değer bir şey." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, böyle bir referandumda çıkabilecek sonuçları da şöyle değerlendirdi:

Bunu yapsalar kaçta kaç, "Allah'ın hükümlerinin uygulanmasını isterim" der? Eğer derse ki "Ben buna inanıyorum ama nefsim bunu kaldırmaz." Bu kafir olmaz. Buna kafir diyemeyiz. Bu günahkardır. Kaçta kaç der ki, "Bu zamanda bunlar geçersizdir. Geriye dönülmez. Bin dört yüz seneki hükümlerle yönetilmez." "Yönetilir, yönetilsin" diyen kaç kişi çıkar? En bonkör rakamı koyuyorum. Yüzde 10. Nerede İslam? Nerde Müslüman?