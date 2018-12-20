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Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!

Cübbeli Ahmet Hoca, kadınların camide erkek cemaate vaaz vermesine tepki gösterdi ve "Tabuları yıkıyorlarmış. Yakında erkeklere imam da ederlerse şaşmayın" şeklinde eleştirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 01:29

Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kadınların camide erkek cemaate vaaz vermesini eleştirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca "Tabuları yıkıyorlarmış. Yakında erkeklere imam da ederlerse şaşmayın." dedi.

"Camide kadın konuşuyor, kaçyüz tane erkek; imam, müezzin dinliyor. Tam da işe imam ve müezzinlerden başlamışlar." diyen Ünlü, "İmam ve müezzin bozulursa ne olur? Tuz bozulur. Tuz bozulursa ne olur? Ete hiç yanaşma!" şeklinde konuştu.

İşte tepki gösterilen o karelerden sadece biri:

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 01:29
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. kadın vaiz
  3. imam
  4. müezzin

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