Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çıkış: Ezan okunurken bu hareketi yapın
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ezan okunurken yapılması gerekenlerle ilgili önemli bir tavsiyede bulundu.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kişisel Youtube kanalı üzerinden vatandaşlara tavsiyeler vermeye devam ediyor.
Cübbeli Ahmet Hoca, ‘Îmânın ve Gözünün Nûrunu Kaybetmemek İçin Ezânın İkinci Eşhedüsünde Şu Hareketi Yapın ve Bunu Okuyun’ başlıklı videosunda ezan okunurken yapılması gerekenleri açıkladı.
Ahmet Hoca, "Ebubekir Sıddık Efendi’nin sünnet tavsiyesinde, ezan okunurken baş tırnakların üstü öpülüyor ve gözlerine çekiliyor. Allah’ın izniyle gözlerin nuru kaybolmaz. Kör olmazsın. İman nuru da sönmez. Bunu vadediyor" dedi.
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