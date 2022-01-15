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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca'dan Dr. Kısa açıklaması: Bunu diyen kafir olur!
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Dr. Kısa açıklaması: Bunu diyen kafir olur!

Cübbeli Ahmet Hoca, Hz. Meryem'e ahlaksızca iftira atan Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa'nın sözlerini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 23:51:00 - 2022-01-16 00:08:17

 Yeniakit.com.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Cihad Kısa'nın Hazreti Meryem'e yönelik ahlak dışı sözlerini değerlendiren Cübbeli Ahmet Hoca, "Önce kesilmiş görüntü demişlerdi. Videonun tümü ortaya çıktı." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, video kaydındaki, bir öğrencinin, "Hocam Hz. Meryem ile ilgili bu iddia yalan değil mi?" sorusuna, "Ben onu bilmem." diye cevap veren Dr. Kısa'ya Yüce Kur'an'dan ayetleri hatırlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Ayetlere rağmen bu cevabı veren kafir olur." ifadesini kullandı.

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