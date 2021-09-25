Cübbeli Ahmet Hoca'dan bir açıklama daha! 'Yavrularımızın îmânının tehlikeye düştüğunu görmek bizi bî-karâr etmektedir'

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Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, kendisine yönelik tepkilere, söylediklerinin arkasında durarak, "Biz de diğer bâzı hocalar gibi herkese gül dağıtarak herkesin sevgisini ve takdîrini kazanıp gemimizi yürütmeyi düşünebilirdik ancak yavrularımızın îmânının tehlikeye düştüğunu görmek bizi bî-karâr etmektedir." ifadeleri ile cevap verdi.

Camiayı genellemeyi sürdürdü!

Birtakım yanlışlıklar üzerinden camiayı genellemeyi sürdüren Cübbeli Ahmet Hoca, "Dünyâ Müslümanlarına akıl vermek için nutuk atanların kendi memleketlerindeki çocukların îmanlarının tehlikeye düşmesine sessiz kalmaları ajandalarında başka bir planlarının olduğunu Müslümanların aklına getirmektedir." ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarından sonra İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, "Camiamızın resmi temsilcisi İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, özelde de İstişare Kuruludur. Bunun dışında camiamız adına bizleri bu iki merciden başka temsil eden bir kişi veya kuruluş mevzu bahis değildir." demişti. Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Ağa Cemaati'nin hedef alınmasına da şöyle cevap verdi:

"Benim o açıklamaları ne niyetle yaptığıma Yüce Rabbim şâhittir. Ama bâzı bize yakın çevrelerin ve hocaların bu husûsta sessiz kalmayı tercîh etmeleri ve Mahmud Efendi Hazretlerimiz'in Ali Haydar Efendi Hazretlerimiz'den naklettiği beyânlara tamâmen zıt açıklamalar yaparak yüce şeyhlerimizi tekzîb eder konuma düşmeleri geçekten onlar tarafından işlenen vahîm bir günahtır, halkı kandırmaktır, inanmadığını konuşmaktır. "150 senelik camia"dan ne kastedilmektedir? İsmet Garibullah Hazretleri zamanında İmam Hatipler var mıdır? "Büyüklerimiz" tabirinde kastedilenler kimlerdir? Bunlar içerisinde Mahmud Efendi Hazretleri var mıdır? Varsa Mahmud Efendi Hazretleri'nin bu mektepler hakkındaki yüzlerce beyanı ortadayken 150 senelik camia nasıl zan altında bırakılmaktadır?"

Cemil Kılıç'a reddiyesinde de yalnız bırakıldığını söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Zâten bunların daha önce Bakara Sûresi'yle alay eden kişiye ve Peygamber Sallellâhu Aleyhi ve Sellem'e gurur isnâd eden şahsa hiçbir çıkış yapmamaları ve hattâ beni barıştırmaya kalkmaları din hassâsiyetlerinin seviyesini ortaya koymaktadır. Bunlar hayra alâmet şeyler değildir. Bu sessizlik ve iyiliği emretmeyip kötülükten nehyetmeme hâli geçmişte olduğu gibi yakında da büyük belâlara sebebiyet verebilir. Biz iyi niyetle uyarılarımıza devâm edeceğiz. Allâh-u Teâlâ, tesirini halkeylesin."

'Haberlere gelen yorumlara bakanlar anlar'

Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerini, şöyle tamamladı: "Zâten CNNTÜRK'ün, Önder'in ve Yeni Şafak'ın sitelerine gelen yorumları okumuş olanlar kimin ne derece haklı olduğunu, kimin de hakkı bile bile gizlediğini kolaylıkla görebileceklerdir. Allâh-u Teâlâ, bize hakkı hak gösterip ona uymamızı, bâtılı da bâtıl gösterip ondan sakınmamızı nasîb eylesin. Mahmud Efendi Hazretleri'mizin beş vakit duâsı bu iken ona mensûbiyet iddiâ eden bâzı hiziplerin bundan hiç nasîb almamış olmadığını görmemiz bizi de âkıbet endişesine sevk etmektedir. Allâh-u Teâlâ, âkıbetlerimizi hayreylesin. Âmîn!"