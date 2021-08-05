Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'aşı' çağrısı! 'Peygamberimiz'in (SAV) emrine uyalım'

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"Sağlık Bakanımızın verdiği kesin bilgilere göre şu anda entübe olanların %90'a yakını aşı olmayan veya ikinci doz aşı olmayanlardan müteşekkildir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, şu çağrıyı yaptı: "Bu husûsta din adamları ve kanaat önderleri de vazîfelerini yapsınlar, zîrâ bu mesûliyetli bir iştir."

"Biz Peygamberimiz Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem'in tedâvî emrine uyalım." ifadeleri ile Müslümanlara seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, şöyle devam etti:

'Allah mütlaka ona bir şifa da vermiştir'

"Biz Peygamberimiz Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem'in tedâvî emrine uyalım. Nitekim Ebû Hureyre Radıyallâhu Anh'dan rivâyet edilen bir Hadîs-i Şerîfte Rasûlüllâh Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 'Allâh herhangi bir hastalığı (ve vebâ gibi salgınları takdîr edip yeryüzüne) indirdiyse mutlakā ona bir şifâ da indirmiştir.” (el-Buhârî, es-Sahîh, rakam:5678, 7/122)' "

"Yine bu husûsta Ebu’d-Derdâ Radıyallâhu Anh'dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte ise Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 'Muhakkak ki Allâh-u Te‘âlâ hastalığı da ilacını da indirmiştir ve her hastalık için bir şifâ takdîr etmiştir. Öyleyse (hastalandığınız zaman helâl maddelerle) tedâvî olun ama haram (maddeler) ile tedâvî olmayın.” (Ebû Dâvûd, es-Sünen, rakam:3874, 4/7)' "