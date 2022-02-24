Cübbeli Ahmet Hoca uyardı! 'Cübbelerine, sarıklarına inanmayın'

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Cübbeli Ahmet Hoca, "Onların şalvarlarına, cübbelerine, sarıklarına inanmayın." diyerek kendilerini hoca olarak tanıtan bazı kişilere karşı uyarılarda bulundu.

'Milletin itikadını niye bozuyorsunuz?'

Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

Mahmud Efendi Hazretleri'nin usülünü bozan tembel hocalar türedi. Onları hiç dinlemeyin. Sen bana hangi gece hangi nafile namaz var, hangi gün nafile oruç var onu söyle. "Bu Hadis zayıf" falan diyerek milletin itikadını niye bozuyorsunuz?

İmam-ı Gazali Hadis ilminde zayıfmış. Sen kimsin ya? Bunları lütfen adam yerine koymayın. Ben size dünya, ahiret karınızı söylüyorum. Ahirette görüşürüz. İnşallah iyi görüşürüz. Benim size öğrettiklerimden amel ediyorsunuz. İnşallah böylece bana da şefaat edeceksiniz.