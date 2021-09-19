Cübbeli Ahmet Hoca hakkındaki yalana isyan etti! 'İkinci evliliği asla tavsiye etmeyen biriyim'

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Cübbeli Ahmet Hoca, twitter hesabından yayımladığı mesajla, hakkında yürütülen algı operasyonuna isyan etti. "Cennete götüren terlik", "yanmaz kefen" gibi kendisine ait olmayan ancak kendisi tarafından söylenmiş gibi paylaşılan yalan bilgilere bir yenisi daha eklendi.

Sosyal medyada son yapılan paylaşımlarda, Cübbeli Ahmet Hoca'nın, "4 karı nasıl helâl olabilir diyenler kalbin 4 odacıklı olduğunu bilmeyecek kadar câhiller." ifadelerini kullandığı yalanı yayıldı.

Twitter hesabından gelişmeye ilişkin bir paylaşım yapan Cübbeli Ahmet Hoca, "Defaatle söylediğim gibi benden nakledilen sözlerin bir kısmı kasıtlı olarak uydurulup sosyal medyada paylaşılarak sevenlerimin azaltılması hedeflenmektedir. Bunlardan birisini de bugün duydum." dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sözlerine şöyle devam etti:

"Güya ben "4 karı nasıl helâl olabilir diyenler kalbin 4 odacıklı olduğunu bilmeyecek kadar câhiller" diye bir laf sarfetmişim. Kalbin dört odacıklı olduğu lafını ilk duyuyorum, duymadığım bilmediğim bir şeyi nasıl söyleyebilirim."

'İkinci evliliği asla tavsiye etmeyen biriyim'

"Ayrıca İslâmiyette esâs olan tek evliliktir, iki eşlilikte bile adâleti gözetmek hemen hemen imkansız hâle gelmiştir, adâletsizlik yapanların ise âhirette mesul olacakları hadîs-i şerîflerde bildirilmiştir.

Sohbetlerimi tâkip edenler tarafından bilindiği üzere ikinci evliliği bile aslâ tavsiye etmeyen biri olarak böyle uydurma laflarla dört evliliği teşvik ediyor gibi gösterilmem beni çok şaşırtmıştır."

'O zaman gelin hesap sorun'

"Hele bir de kültürlü geçinen bâzı kimselerin bu yalan kelâmı doğru gibi kabûl ederek yorum yapmaları ve beğenmeleri sosyal medyanın ifsâdının ne boyuta geldiğinin bir göstergesi olarak beni tedirgin etmiştir. Helâl bellidir harâm bellidir.

Bu gibi acabâ dedirtecek sözler işittiğiniz veyâ okuduğunuz zaman mutlakâ onu nakledene; "Hocanın bu hususta ses kaydı var mı?" diye sorun, çıkaramıyorsa onun müfterî îlân edin, çıkarıyorsa o zaman bana hesap sorun."