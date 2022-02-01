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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu, kaçırmayın: 2 Şubat'ta oruç tutarsanız...
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu, kaçırmayın: 2 Şubat'ta oruç tutarsanız...

Hicrî takvimde Receb ayının ilk günü 2 Şubat 2022'ye denk geliyor. Yani yarın itibariyle mübarek üç aylar başlıyor. Cübbeli Ahmet Hoca, Receb ayının ilk gününde yapılması gerekenler hakkında önemli bilgiler verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 23:51:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca duyurdu, kaçırmayın: 2 Şubat'ta oruç tutarsanız...

Receb, Şaban ve sonrasında Ramazan ayıyla devam eden mübarek üç aylar 2 Şubat 2022 tarihi itibariyle başlıyor. Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son sohbetinde Receb ayının faziletlerinden bahsetti.

Müslümanların bu ayı iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Cübbeli Hoca, Receb ayının ilk gününde tutulacak orucun geçmiş 3 yıllık günahları sildiğine dair Hadis-i Şerif bulunduğunu anlattı. Cübbeli Ahmet Hoca şu ifadeleri kullandı:

"İbn Abbas'tan (r.a.) rivayet edilen Hadis-i Şerif'e göre, Receb ayının ilk gününün orucu geçmiş 3 senelik günahları sildirir. Geriden 3 sene... Bu da ne demektir? (2 Şubat 2022) Çarşamba günü tutulan oruç, gerisinden 3 senelik günaha kefaret olur. Diğer Hadis-i Şerif'te ne buyuruluyor: Receb'in ilk günü oruç tutan kişiden cehennem uzaklaşır. Gökle yer arasındaki kadar 500 senelik mesafe oluşur. Kişinin günahları da aynı mesafe ölçüsünde ondan uzaklaşır."

"Zaten bizi cehenneme götüren nedir? Günahlarımız... Günahlarımız gökle yer arası kadar uzaklaşırsa cehennem de uzaklaşmış oluyor. Başka bir Hadis-i Şerif'te... Receb ayının ilk gününü oruçlu geçiren kişi bir sene oruç tutmuş sevabı alır. Günahlara kefaret bahsi ayrı... Bir de bir senenin tümüne oruç sevabı yazıyor. Zaten Receb ayının tümünü tutamayanlara ne tavsiye etti Rasulallah (s.a.s.): Birinci gün tut, on beşinci gün tut, sonuncu gün tut."

"Hz. Ali'den silsile yoluyla bir Hz. Peygamber hadisi daha: Receb'in ilk günü, Allah'ın sevabına rağbet ederek riyasız, ihlas ile, ilk gün -çarşamba günü- oruç tutarsa cennet ona vacib olur."

"Çarşamba birinci gün, perşembe ikinci gün, akşamına ise Regaib Kandili... Bu nedenle perşembenin orucu da çok önemli. Çünkü Hadis-i Şerif'te ne buyuruluyor: Recep ayının ilk perşembesinde oruç tutan kişiyi cennetine koyması Allah üzerine bir hak olur (muhakkak gerçekleşir)."

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Yorumlar

Ahmet Cübbeli

Recebin ilk günü namazı var mı Kaç rekat hangi rekatta ne okunacak
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