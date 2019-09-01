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Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz hafta İsmail Saymaz ile katıldığı canlı yayının ardından sosyal medya hesabından, programa dönük yapılan anket sonucunu takipçileriyle paylaştı.

01 Eylül 2019 Pazar 18:54
Cübbeli Ahmet Hoca anket sonucu paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz hafta İsmail Saymaz ile katıldığı canlı yayının ardından sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Global yayınlanan Eşit Ağırlık programının ardından, kanalın sosyal medya hesabından 'Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünde Cübbeli Ahmet Hoca ve İsmail Saymaz karşı karşıya geldi. Sizce kim daha iyiydi?' sorulu bir anket yapıldı. Anketin sonucunda, Cübbeli Ahmet Hoca 67%, İsmail Saymaz ise 33% oy aldı.

Cübbeli Ahmet Hoca, anket sonucunu sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: Kimin daha iyi olduğu sorusuna halkımız "cübbeli" dedi! Haber Global'in anketinde halkımız İ. Saymaz'ın %33 oyuna karşı bize %67 oy vererek, ezberletildiği şeylerden başka hiçbir hakikat bilmeyen Saymaz'ın üstün gelme çabalarını boşa çıkarmış oldu. Destekleyenlere teşekkürler!

İsmail Saymaz büyük bir istismarda bulundu

İsmail Saymaz'a hayatında görüp görebileceği en büyük reytingi böylece yaptırmış olduk ki o da bunu fırsata çevirerek her dakîka kafasına göre kesip biçerek paylaşımlar yapmaya başladı ve biz yüzlerce kaynak bakarak ve istirahatimizden fedakarlık yaparak telif ettiğimiz aynı ebattaki kitaplarımızı 10 TL'ye satarken kendisi mahkeme bültenlerinden ibaret olan ve içinde hiçbir yorum bulunmayan son kitabını 20 TL'ye satarak büyük bir istismarda bulunmuş oldu.

 

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 18:54
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. İsmail Saymaz

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