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İSLAM Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! İşte Cenab-ı Allah'ın en sevgili günü
İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! İşte Cenab-ı Allah'ın en sevgili günü

Üç ayların Müslümanlar için önemine dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Recep ayının 15. gününün önemine işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 22:52:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Cübbeli Ahmet Hoca, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının Müslümanlar için önemini anlattı.

Cenab-ı Allah'ın en sevgili gününün Recep ayının yarısı olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

Adem (as.) Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi! Vakitlerin ve günlerin en sevgilisi hangisidir, bana bildirir misin?" diye yalvardı. Allah-u Teala, "Günlerin bana en sevgilisi Recep'in yarısı. Her kim o gün bana, oruçla, namazla ve sadaka ile yaklaşmaya çalışırsa benden ne dilerse dilesin. Mutlaka ona vereceğim." buyurdu. Yani onbeşinci gece. Önümüzdeki hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece. 

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