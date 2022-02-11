Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! İşte Cenab-ı Allah'ın en sevgili günü

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Cübbeli Ahmet Hoca, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının Müslümanlar için önemini anlattı.

Cenab-ı Allah'ın en sevgili gününün Recep ayının yarısı olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:

Adem (as.) Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi! Vakitlerin ve günlerin en sevgilisi hangisidir, bana bildirir misin?" diye yalvardı. Allah-u Teala, "Günlerin bana en sevgilisi Recep'in yarısı. Her kim o gün bana, oruçla, namazla ve sadaka ile yaklaşmaya çalışırsa benden ne dilerse dilesin. Mutlaka ona vereceğim." buyurdu. Yani onbeşinci gece. Önümüzdeki hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece.