Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı! İşte Cenab-ı Allah'ın en sevgili günü
Üç ayların Müslümanlar için önemine dikkat çeken Cübbeli Ahmet Hoca, Recep ayının 15. gününün önemine işaret etti.
Yeniakit.com.tr
Cübbeli Ahmet Hoca, Recep, Şaban ve Ramazan aylarının Müslümanlar için önemini anlattı.
Cenab-ı Allah'ın en sevgili gününün Recep ayının yarısı olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, şunları söyledi:
Adem (as.) Allah-u Teala'ya, "Ya Rabbi! Vakitlerin ve günlerin en sevgilisi hangisidir, bana bildirir misin?" diye yalvardı. Allah-u Teala, "Günlerin bana en sevgilisi Recep'in yarısı. Her kim o gün bana, oruçla, namazla ve sadaka ile yaklaşmaya çalışırsa benden ne dilerse dilesin. Mutlaka ona vereceğim." buyurdu. Yani onbeşinci gece. Önümüzdeki hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece.