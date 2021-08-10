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Ekonomi ÇÜ öğretim üyeleri alacak
Ekonomi

ÇÜ öğretim üyeleri alacak

Çukurova Üniversitesi belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri uyarınca asgari şartlara haiz, 46 Öğretim Üyesi (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına) alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 12:56:00 -
ÇÜ öğretim üyeleri alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesörlük ve Doçentlik kadrosuna atanma kriterlerini 31.12.2018 tarihinden önce karşılayanlar için Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama İlkeleri; diğer başvurular için ise Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri’nin dikkate alınması gerekiyor.

Başvurular,  ilanın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içinde  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular  üniversitenin sitesinde  örneği  bulunan  başvuru  form  dilekçesine  uygun  olarak  Üniversitenin  Rektörlük  Personel  Daire  Başkanlığına yapılacaktır.

Başvurular 10.08.2021-24.08.2021 tarihleri arasında geçerli olup, süresi içinde yapılmayan ve belirtilen koşulları taşımayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2944

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