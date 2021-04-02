  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cristiano Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi rekor fiyata satıldı
Spor

Cristiano Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi rekor fiyata satıldı

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi yaklaşık 64 bin avroya satıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:35:00 -
Cristiano Ronaldo'nun yere attığı kaptanlık pazubendi rekor fiyata satıldı

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Sırbistan ile 27 Mart Cumartesi günü oynadıkları maçta sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubendi, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası bir bebeğin tedavisine destek amaçlı çıkarıldığı açık artırmada yaklaşık 64 bin avroya alıcı buldu.

Sırbistan'da bir internet sitesinde başlatılan açık artırma için süre bu sabah doldu ve en yüksek teklif 7 milyon 500 bin 10 Sırp Dinarı (63 bin 894 avro) oldu.

Elde edilen gelirin tamamı Gavril Djurdjevic isimli SMA hastası çocuğun tedavisinde kullanılacak.

36 yaşındaki yıldız futbolcu, 2-2 berabere biten 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmanın son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubendini yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Stadyumda görevli olarak bulunan itfaiyeci Djordje Vukicevic ise pazubendi alarak internetten açık artırmaya sunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

madenci

her hafta at bence
  • Yanıtla
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…
Medya

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da bomba detay! Kurtlar Vadisi…

ATV’de reytinglerden düşmeyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi’nin başarılarına yakınlaşıyor.
Bakan Soylu sert konuştu: Tarihin en büyük bedelini ödeteceğiz
Gündem

Bakan Soylu sert konuştu: Tarihin en büyük bedelini ödeteceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün PKK'nın yurt içindeki silahlı eleman sayısı 300'ün altına düşmüştür. Teker teker hadlerini bildireceğ..
Türkiye'ye karşı iğrenç itiraf!
Dünya

Türkiye'ye karşı iğrenç itiraf! "Eğittiğimiz en iyi grup..."

ABD’nin Suriye’de görevli en üst düzey bürokratı eski Büyükelçi William Roebuck, Türkiye'ye karşı savaşan terör örgütü PKK/SDG için “eğitip ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay