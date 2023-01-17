  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Babacan rahatsız olsa da SİHA vuruyor, duman tütüyor! Fransız basını yazdı

Kiracılıkta yeni dönem! Yüzde 30’u geçti deyip açıkladı

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Depoları doldurun, tarih verildi

Milyonlar merak ediyordu! 'Rusya Türkiye'den İHA istedi mi?' sorusuna Bayraktar'dan dikkat çeken cevap

9 yıl sonra geri adım: Afrika ülkesi o kararı duyurdu! Sarsan açıklama: Kosova'yı tanımaktan vazgeçtik

ABD'nin F-35'lerine karşı alındı! Ortalık karışacak

Asıl kriz kapıda! Yazın Türkiye'yi büyük zorluk bekliyor

İngiliz şirketlerine ve aşırı zenginlere yaradı! Oxfam, pandemi, fiyatlarındaki keskin artış: 2.7 milyarlık servet

Meteoroloji'den beklenmedik kar fırtına uyarısı! Türkiye'yi sis, pus saracak! Ocak hava durumu listesi

Akaryakıt fiyatlarını sarsacak gelişme! Bu haber araç sahiplerinin moralini bozacak
Spor Cristiano Ronaldo ve Messi karşı karşıya geliyor
Spor

Cristiano Ronaldo ve Messi karşı karşıya geliyor

Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro’ya anlaşan Cristiano Ronaldo ilk maçında Lionel Messi ile karşı karşıya geliyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 12:37:00 -
Cristiano Ronaldo ve Messi karşı karşıya geliyor

Suudi Arabistan Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle henüz takımının formasını giyemeyen Cristiano Ronaldo, PSG ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11’de olacak. Peki Al Nassr - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve Messi’nin karşı karşıya geleceği tarihi maça sayılı günler kaldı. PSG ile Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karmalarının karşı karşıya geleceği maçta, Ronaldo ilk kez forma giyecek.

AL NASSR - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle bir dostluk maçı yapacağını duyurdu. Mücadelenin saat ve kanal bilgileri henüz belli olmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23