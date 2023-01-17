Cristiano Ronaldo ve Messi karşı karşıya geliyor

Suudi Arabistan Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle henüz takımının formasını giyemeyen Cristiano Ronaldo, PSG ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11’de olacak. Peki Al Nassr - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İki dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ve Messi’nin karşı karşıya geleceği tarihi maça sayılı günler kaldı. PSG ile Al Nassr ve Al Hilal takımlarının karmalarının karşı karşıya geleceği maçta, Ronaldo ilk kez forma giyecek.

AL NASSR - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGI KANALDA?

PSG, 19 Ocak'ta Al-Hilal ve Al-Nassr karmasından oluşan Suudi Arabistan 11'iyle bir dostluk maçı yapacağını duyurdu. Mücadelenin saat ve kanal bilgileri henüz belli olmadı.