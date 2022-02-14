Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu? Cristiano Ronaldo jübile mi yapacak?

Cristiano Ronaldo, formundan düştü. 27 Ağustos 2021'de Manchester United'a transfer oldu. ve 2+1[95] yıllık sözleşme imzaladı.Juventus, Manchester United'ın Ronaldo için 5 yılda 15 milyon avro bonservis ödeyeceğini, 8 milyon avro da bonuslar bulunduğunu açıkladı. 2. Manchester United dönemindeki ilk maçına 11 Eylül 2021'de Newcastle United karşısında çıktı. Maçı 4-1 kazanan Manchester United'ın ilk 2 golünü Ronaldo kaydetti.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakıyor mu?

Manchester United’a dönüşüyle heyecanlandıran Ronaldo, istenilen beklentileri bir türlü karşılayamadı. İsminin PSG ile anılmasıyla herkesi şaşırtan yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, şimdide herkesi üzen bir iddia ile gündeme geldi. Ronaldo’nun en yakın dostlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmak istediğini söylediği iddia edildi.

Manchester United’da bir türlü gol orucunu bozamayan Ronaldo, çıktığı son 6 maçta fileleri havalandıramadı. 2009 yılından bu yana en uzun gol atamama serisini yaşayan Portekizli yıldız, Premier Lig’de çıktığı son 6 maçta kaleleri bulamadı. The Sun’ın haberine göre Ronaldo, yakınlarına artık yaşlandığını ve futbolu bırakmak istediğini anlattı. Sezon sonunda yeni bir transfer yapmak yerine emekli olmayı düşündüğünü belirten Ronaldo, bu düşüncesini yakın çevresiyle paylaştı.

Cristiano Ronaldo kimdir?

Tam adıyla Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, 5 Şubat 1985 tarihinde Funchal, Madeira, Portekiz'de dünyaya geldi. Futbola 1993 senesinde Andorinha altyapısında başlayan Ronaldo, buradaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı ve 1997 senesinde Sporting Lizbon altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2002 senesinde Sporting Lizbon ile imzaladı.

Burada sadece bir sezon forma giyen Ronaldo, kendine has oyun yapısı, topa olan hakimiyeti, çalım yeteneği ve ölü yaprak vuruşu stilinde kullandığı frikiklerle çok kısa bir süre içerisinde ünlenmeye başladı ve İngiliz devi, dünyanın en köklü futbol kulüplerinden Manchester United'ın dikkatini çekti.

2003 senesinde gerçekleştirilen 12.24 Milyon Sterlin karşılığındaki bu transfer sonrası, 6 sezon bu takımda forma giyen Ronaldo, 2003-09 yılları arasında forma şansı bulduğu 196 maçta 84 gol atarak katkıda bulunduğu takımıyla tam 10 Kupa kaldırdı. Bu kupalar;

2008 senesinde FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2008 senesinde FIFA Şampiyonlar Ligi

2007-08-09 yıllarında olmak üzere üç Lig Şampiyonluğu

2006-09 yıllarında olmak üzere iki EFL Cup

2007-08 yıllarında olmak üzere iki FA Community Shield

2004 senesinde FA Cup

Manchester United ile kazanılan bu başarılar sonrasında artık dünya genelinde tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cristiano Ronaldo, doğal olarak dünyanın diğer dev kulüplerinin de dikkatini çekmişti.

Ve 2009 senesinde, 110 yılı aşkın tecrübesiyle sadece oynadığı ligin değil, dünya genelinde 'dev' olarak adlandırılan Real Madrid'e 94 milyon € bonservis bedeliyle transfer oldu.

2009 senesinden bu yana, Real Madrid formasıyla çıktığı 250'yi aşkın maçta 280'den fazla rakip ağları havalandırmayı başaran Cristiano Ronaldo, takımıyla beraber;

2014 ve 2016 yıllarında olmak üzere iki FIFA Dünya Kulüpler Kupası

2014-16-17 yıllarında olmak üzere üç UEFA Şampiyonlar Ligi

2014-16-17 yıllarında olmak üzere üç UEFA Süper Kupası

2012-17 yıllarında olmak üzere iki La Liga Şampiyonluğu

2012-17 yıllarında olmak üzere iki Supercopa

2011-14 yıllarında olmak üzere iki Copa del Rey olmak üzere 14 kupa kazandı.

Ayrıca, genç yaşlarında Milli Takım heyetinin de dikkatini çekmeyi başaran Ronaldo, 2001 senesinde Portekiz U-16 takımında forma giydi.

2003 senesinden bu yana da Portekiz Milli Futbol Takımı'nın as kadrosunda forma giymektedir. Cristiano Ronaldo, formundan düştü. 27 Ağustos 2021'de Manchester United'a transfer oldu.