Crispin Odey'den çarpıcı iddia: Altın tedavülden kalkabilir

Avrupa'nın önde gelen hedge fonu yöneticilerinden Crispin Odey, hükümetlerin, koronavirüs ortamında enflasyonun kontrolünü kaybetmeleri durumunda, özel altın mülkiyetini yasaklayabileceğini belirtti.

Odey, yatırımcılar için kaleme aldığı Bloomberg tarafından görülen mektupta, "İnsanların altın almakta olması sürpriz değil. Ancak yetkililer bir noktada altını tedavülden kaldırıp bireylerin altın sahibi olmalarını yasa dışı kılabilir" dedi ve "Bu adımı sadece eğer dünya ticareti için istikrarlı bir hesaplama birimi yaratma ihtiyacı hissederlerse atacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir merkez bankalarının politikalarını eleştiren ve "kıyamet" tahminleri ile bilinen Odey, bayrak gemisi niteliğindeki Odey European Inc. fonundaki altın varlıklarını Nisan ayında artırdı. Haziran vadeli altın kontratları fonun net varlık değerinin ay sonu itibarıyla yüzde 39.9'unu oluşturuyor. Bu pay Mart sonunda yüzde 15.9 seviyesindeydi. Odey'in dünyanın ikinci en büyük altın madencilik şirketi Barrick Gold Corp.'taki payı ise, kendisinin en büyük tek uzun (long) hisse senedi pozisyonuydu.

Mart ayında yüzde 21 getiri sağlayan fon, mektuba göre, Nisan ayına yüzde 9.5 aşağıdaydı. Odey'in sözcüsü konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Hükümetin el koyma korkusu, ABD hükümetinin 1933 yılında dolar devalüasyonunun bir parçası olarak bireylerin özel mülkiyetindeki altınları zorla satın almasını işaret eden bazı ateşli altın destekçilerinin ortak konusu olmayı sürdürüyor. Altının fiyatı o dönemde ons başına 20.67 dolardan 35 dolara yükseltildi ve ABD'nin 1971'de altın standardını sona erdirmesine kadar bu seviyede kaldı. Bugün, artık önemli para birimlerinin altına bağlı olmaması ile birlikte, hükümetlerin ya da merkez bankalarının benzer bir adımı düşündüklerine ilişkin bir işaret yok.

Haziran vadeli altın kontratları, Comex'te, yüzde 0.4 yükselerek New York saati ile 0738'de ons başına 1753.20 dolara çıktı ve yedi yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

İçinde bulunduğumuz pandemi dönemini 1930'lardaki Büyük Bunalım ile karşılaştıran Odey, merkez bankalarının, ekonominin nihayetinde küresel kısıtlamaların etkilerinden toparlanacak olmasından dolayı enflasyonu kontrol altına almakta başarısız olacağını söyledi.

Odey, mektubunda, "Tarih, yönetenlerin, kriz anlarında, son çare olarak paralarını değersizleştirme yoluna gittiklerinin örnekleri ile dolu" dedi.

Odey, enflasyon beklentilerine ilişkin piyasa göstergelerinin bir görüş birliğini işaret etmekten uzak olmasına karşın, altının koronavirüs sonrası enflasyondaki yükselişten faydalanacağını düşünme konusunda yalnız değil.

Odey, 15 ay içinde enflasyonun yüzde 5 ila yüzde 15 arasında gerçekleşeceği tahminlerini işaret ederek, yüksek enflasyonun uzun vadeli tahvilleri ve büyüme ile ilişkili hisse senetlerini olumsuz etkileyeceği tahmininde bulundu ve mektubunda, "Otoritelerin bu görünürdeki trendlerin her santimi için savaşmalarını bekliyorum, ancak mücadeleyi de kaybetmelerini bekliyorum" görüşünü dile getirdi.

Odey, gözlerin fal taşı gibi açılmasına neden olan yorumları ve aşağı yönlü piyasa beklentileri ile bilinen bir yatırımcı. 2106 yılında, Brexit oylamasının ardından potansiyel bir resesyon ve yüksek enflasyonun ABD hisselerinde yüzde 80 düşüş getirebileceği tahmininde bulundu. Sonraki sene, yatırımcılara, kredilerin tükenmesinin ardından ani bir piyasa çöküşü gelebileceğini söyleyen ekonomist Hyman Misnky'den esinlenerek, "Minsky anını" gözlemelerini söyledi.