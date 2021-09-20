Coşkun Başbuğ'dan çarpıcı açıklama: Terörle mücadelede final noktasına gelindi

Türkiye'nin etkili ve kararlı operasyonları terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yılbaşından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1.926 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İlk kez 200'ün altına indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, ülke içindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına indiğini belirtti. Mehmetçik; son bir ayda yaptığı operasyonlarda 160'dan fazla teröristi etkisiz hale getirdi. Bu yılın başından itibaren de yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1.926 terörist etkisiz hâle getirildi.

"Final noktaya gelindi"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ yaptığı değerlendirmede, "PKK'nın tükendiğini Türkiye'nin de terör örgütü ile mücadelede final noktaya geldiğini görüyoruz." dedi.

Coşkun Başbuğ, "Geçtiğimiz günlerde; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir rakam verdi. Yurtiçindeki terörist sayısının ilk kez 200'ün altına indiğini açıkladı. Bu öngörülen bir süreçti. Sonbahar'a doğru bu iş bitecek denilirken, ben 10'lu rakamları konuşacağımızı ifade etmiştim. Sürece bakarsak oraya doğru gidiliyor" ifadelerini kullandı.

"Çember daraldıkça süreç hızlanır"

Coşkun Başbuğ, terör örgütleri ile mücadelede rakamların baştan ağır ilerlediğini finale doğru gidildiğinde sürecin hızlandığını kaydederek, "200 rakamının bir anda 190-180 derken 50'lere kadar indiğini görürsünüz. Çünkü artık çember daraldıkça süreç hızlanır. Karşı taraftaki tükeniş daha belirgin bir hale gelmeye başlar. Biz bu nedenle bir süreç belirledik. Sonbahar ve kışa girerken 'Artık terör defteri ülke gündeminden çıkmıştır diyelebiliriz' demiştik. Oraya doğru gidiliyor" sözlerini kullandı.

"Hazırlanın geliyoruz" mesajı

Coşkun Başbuğ, Kuzey Irak bölgesinde yapılan operasyonlara değinerek, "Bölgede sınır ötesi operasyonlar inanılmaz derecede arttı ve genişledi. Yavaş yavaş Sincar ve Kandil'in kapısı çalınmaya başlandı. Özellikle son Asos'a yapılan operasyon daha sonra Sincar'a yapılan ve sözde bölge sorumlusunun etkisiz hale getirildiği nokta operasyon oradaki unsurlara ve destek veren ülkelere 'hazırlanın geliyoruz' mesajı idi" dedi.

İran ve Amerika'nın da bu mesajdan ders çıkartması gerektiğinin altını çizen Başbuğ, "Haşdi-Şabi üzerinden İran'ın, YPG/PKK üzerinden Amerika'nın açıktan desteği var. Bu örgütler konuşuyor ama konuşturana bakmak lazım. Türkiye'nin işi kukla ile değil kuklacı ile. İran, Haşdi-Şabi üzerinden, "Sincar'a aman bir operasyon yapma yaparsan ben buraya Haşdi-Şabi'yi indirip, YPG/PKK ile omuz omuza verip sana karşı savaşırım" demeye getiriyor. Aynı denklemi Amerika da kuruyor. Buna rağmen, Türkiye büyük bir kararlılıkla Asos ve Sincar'a yönelik operasyonlar yaptı. Bunları da çok kibarca yapıp, önemli bir mesaj verdi. 'Size son bir şans tanıyorum. Bölgedeki bütün o pisliklerinizin haberdarıyım. Oraya yönelik de gerekeni yapacağım. Eğer aklınız var ise; Bir an önce toparlanın ve bölgeyi terk edin. Ayak altından çekilin' mesajı idi bu. Bu Amerika ve İran tarafından duyulur, görülür, karşılık verilir mi ona yönelik şüphelerim var. İkisi de devlet aklını yitirmiş durumda." dedi.

"Türkiye bir anda darmadağın eder"

Bölgede kurulan tiyatronun, bölge halkı tarafından yutulmasının beklendiğini, Ancak; sürecin hem Türkiye hem de yerel halk tarafından çok iyi bilindiğini kaydeden Başbuğ, "O bölgeye operasyonu hayati önem olarak görüyoruz. Bana göre kışa girene kadar... Çünkü ülke içindeki ince temizlik bitmek üzere. O bittiği takdirde, o kuvveti de Irak'a kaydırırsanız bizim Sincar'a, Gara'ya, Kandil'e yapacağımız operasyonlar çocuk oyuncağı haline gelir. Dolayısıyla, Türkiye yürüteceği harekatta terör yataklarını bir anda darmadağın eder." şeklinde konuştu.

Sözde lider kadrosunda büyük panik

PKK'daki sözde lider kadronun, Türkiye'nin kararlı operasyonları neticesinde çözülme noktasına geldiğini ifade eden Coşkun Başbuğ, örgütün taban kadrosunun da bittiğini canlarını kurtarmanın telaşına düştüklerini kaydetti.

"PKK için kıyamet oldu"

Coşkun Başbuğ, "Kuzey Irak'taki bölge halkını kazanan Türkiye, ortak operasyonlar yürütmeye başladı. Bölge halkının takınmış olduğu tavır, PKK için bir kıyamet oldu. Eskiden halkın arasına karıştıkları zaman halk baskı ve korkudan ses çıkaramıyordu. Şimdi burada terörist var deyip, ya cezasını kendi kesiyor ya da Mehmetçik ve MİT'e bildiriyor. Son dönemde çokça duyulmaya başlandı: "Yerel istihbarat kaynakları" tabiri. Yerel istihbarat kaynaklarının özü bu. Bölge halkının, Türkiye'ye verdiği istihbari destek. Neden veriyor? Çünkü FETÖ'nün olmadığını ve verdiği istihbarati bilginin doğru bir şekilde aktarıldığını, kendisine olumsuz olarak dönmeyeceğini biliyor. Devlete güveniyor. Bu nedenle bir işbirliği başladı. Terör örgütü mensupları hem bölge halkından hem Mehmetçik'ten kaçıyor." dedi.

Başbuğ sözlerini şöyle noktaladı:

"Karayılan ve ekibi için deniz bitti"

"Lider kadroda panik daha da büyük bir durumda. Çünkü bugüne kadar alt tarafı ezerken kendisi onbinlerce euro'luk saatlerle gezen Karayılan ve ekibi artık onlar için de denizin bittiği görülüyor. Lider kadroda ciddi bir kavga var. Artık emir-komuta kaybedilmiş durumda. Birbirlerine hükmedemeyen bir yapı oluştu. Bu yapıda herkesin tek bir derdi var, kendi canını kurtarmak. Ben bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Burada artık lider kadro diye bir şey de kalmadı. Herkes kendi ferdi mücadelesini yürütüyor."