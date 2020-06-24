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Aktüel

Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüse silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 16:00:34 -
Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüse silahlı saldırı sonucu 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da tarım işçilerini taşıyan minibüse bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, tarım işçilerinin bulunduğu Kerep E'nin kullandığı 20 AS 784 plakalı minibüse, Çorum-Ortaköy kara yolunun Üyük köyü mevkisinde hareket halindeki bir otomobilden tabancayla ateş edildi.

Olayda sürücü Kerep E. ile araçta bulunan işçilerden Nezaket Ç. ve Gülsema A, silahla açılan ateş sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırının ardından Kerep E, kullandığı minibüsle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekipleri, kaçan saldırganların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

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