Çorum'da korkunç son dakika olay! Genç öğrenci: İnşaatta cesedi bulundu!
Lise öğrencisi Samsun'dan geldiği Çorum'da inşaat halindeki bir binanın yanında ceset bulundu. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen durum sonrası polise haber verildi. Polis ekipleri cesedin 17 yaşındaki C.G.Ç'ye ait olduğunu belirledi.
Çorum Çepni Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binanın yanında bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirlerken polis ekipleri ise cesedin 17 yaşındaki C.G.Ç'ye ait olduğunu belirledi.
EŞYALARI, İNŞAATIN ÜST KATTAYDI
İnşaatın en üst katında ise C.G.Ç'ye ait olduğu tahmin edilen çanta ve kıyafetler bulundu.
Gencin cenazesi, savcı incelemesi sonrası otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
C.G.Ç'nin Çorum'un İskilip Fen Lisesinde okuduğu, ara tatil sonrası dün öğlen saatlerinde yaşadığı Samsun'dan şehirlerarası otobüsle Çorum'a geldiği öğrenildi.