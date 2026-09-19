Karakterli Nesil, Güçlü Gelecek

Haber 7'de yayımlanan yazısında Prof. Dr. Vehbi Ünal, eğitim sisteminin yalnızca akademik başarıya odaklanmasının yeterli olmadığını belirterek, “Eğitimin amacı bilgi yüklemek değil, insan yetiştirmektir” anlayışını öne çıkardı.

Prof. Dr. Vehbi Ünal, eğitim üzerine kaleme aldığı değerlendirmesinde, insanı insan yapan değerlerin göz ardı edildiği eğitim sistemlerinin toplumsal yozlaşmaya zemin hazırlayabileceğini ifade etti.

Sorunun temelinde insanın bulunduğunu belirten Ünal, çözümün de insanın doğru şekilde yetiştirilmesinden geçtiğini vurguladı. Ünal, bu noktada “İnsanı gerçekten insan yapan nedir?” sorusunun sorulması gerektiğini kaydetti.

İnsanı diğer varlıklardan ayıran temel unsurların akıl, ahlak ve irade olduğunu belirten Ünal, bu üç unsurun birlikte işlemesinin sağlıklı bir insan karakterinin oluşması açısından önem taşıdığını ifade etti.

“Ahlaktan yoksun irade özgürlük değil, dizginsizliktir”

Ünal, modern eğitim anlayışında aklın öne çıkarılırken duygu, vicdan ve ahlak boyutunun ihmal edildiğini savundu.

İnsanın yalnızca bilgi sahibi olmasıyla gerçek anlamda olgunlaşamayacağını belirten Ünal, ahlaki sorumluluğun insanı diğer canlılardan ayıran temel özelliklerden biri olduğunu ifade etti.

Ünal, özgürlük kavramının da sorumluluktan bağımsız ele alınmaması gerektiğine dikkat çekerek, çocuklara ve gençlere hak ve özgürlüklerin yanında sorumluluk bilincinin de kazandırılması gerektiğini vurguladı.

“Hakkını bilen ama sorumluluğunu bilmeyen nesil özgür değil, başıbozuktur”

Eğitim sürecinde özgürlük ve sorumluluk arasındaki ilişkinin doğru kurulması gerektiğini belirten Ünal, sorumluluk bilinci yerleşmeden verilen özgürlüğün toplumsal açıdan sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Vicdanı insanın “iç pusulası” olarak nitelendiren Ünal, yalnızca kanuni yaptırımların oluşturduğu itaatin kalıcı olmayacağını, asıl hedefin bireyin kendi vicdanıyla doğru davranmasını sağlamak olması gerektiğini kaydetti.

Ünal, korkuya dayalı düzenlerin kalıcı olmayacağını belirterek, bireylerin dış baskıdan ziyade içten gelen sorumluluk duygusuyla hareket etmesinin önemine işaret etti.

“Öğrenciye ne öğreteceğimizi biliyoruz, nasıl bir insan yapacağımızı sorgulamıyoruz”

Eğitim kurumlarının uzun süredir aklı öne çıkarırken insanın duygusal ve vicdani boyutunu ikinci plana ittiğini savunan Ünal, eğitimcilerin yalnızca “ne öğreteceğiz?” sorusuna değil, “nasıl bir insan yetiştireceğiz?” sorusuna da odaklanması gerektiğini belirtti.

Ünal’a göre öğrencinin yalnızca akademik bilgiyle donatılması, onu topluma hazırlamak için yeterli değil. Eğitim aynı zamanda vicdanı, ahlakı, sorumluluk duygusunu ve karakteri geliştirmeli.

“Eğitimin amacı bilgi yüklemek değil, insan yetiştirmektir”

Yazısının sonuç bölümünde eğitim sisteminin temel görevinin karakterli insan yetiştirmek olduğunu vurgulayan Ünal, okullarda aklın yanında kalbin ve gönlün de geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Ünal, çocuklara ve gençlere sorumluluk bilincinin kazandırılmasını, vicdan duygusunun güçlendirilmesini ve bireylerin yalnızca kanuni yaptırımlardan çekindikleri için değil, doğru olduğuna inandıkları için doğru davranmalarının sağlanmasını önerdi.

Tarih boyunca yaşamış örnek şahsiyetlerin de eğitim sürecinde önemli bir kaynak oluşturabileceğini belirten Ünal, bu kişilerin hayatlarının yalnızca anlatılmakla kalmaması, gençlerin bu tecrübeleri içselleştirmesine imkân sağlayacak şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Ünal, eğitim anlayışının merkezine insanı ve karakter gelişimini yerleştiren bir yaklaşımın, daha sorumlu bireylerin ve dolayısıyla daha güçlü bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacağını belirtti.