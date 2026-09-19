Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Karadeniz Bölgesi için son dakika uyarısı geldi! Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere 4 il için ‘sarı’ kodlu alarm verilirken, metrekareye kilogramlarca yağış düşeceği açıklandı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların teyakkuzda olması istenirken, rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. İşte tehlike altındaki iller ve haritalı son hava durumu raporu...