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Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

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Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden Karadeniz Bölgesi için son dakika uyarısı geldi! Trabzon, Rize ve Artvin başta olmak üzere 4 il için ‘sarı’ kodlu alarm verilirken, metrekareye kilogramlarca yağış düşeceği açıklandı. Ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine karşı vatandaşların teyakkuzda olması istenirken, rüzgarın saatte 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. İşte tehlike altındaki iller ve haritalı son hava durumu raporu...

#1
Foto - Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Son hava tahminlerine göre, Karadeniz Bölgesi'nde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. 4 il için 'sarı' kodlu uyarı yapıldı. Vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

#2
Foto - Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava tahminlerini paylaştı. Son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.,

#3
Foto - Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#4
Foto - Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

#5
Foto - Meteoroloji'den 4 il için sarı kod uyarısı: Sağanak ve fırtına geliyor!

Yağışların, sabah saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 km/m2), yer yer çok kuvvetli olması (51-100 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

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