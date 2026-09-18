'Asrın yolsuzluğu'na ek iddianame: Ekrem, Ağaç AŞ’deki vurgunun da hesabını verecek!

Ek iddianamede 2020-2024 yılları arasında İBB’nin bitkisel materyal alımı için düzenlediği ihalelerin şartnamelerine rekabeti sınırlandıran hükümler konulduğu ve bu şekilde işlerin Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde bırakıldığı belirtildi. Ana ihalelerin daha sonra parçalara ayrıldığı ve davet usulüyle önceden belirlenen firmalara verildiği aktarıldı. Bazı işlere ihale yapılmadan başlandığı, tekliflerin göstermelik olarak toplandığı kaydedildi. Bazı firmaların birbirleri adına ‘yan teklif’ verdikleri ifade edildi. İhaleleri alan firmalardan iş bedelinin yüzde 7 ila 10’u oranında para istendiğine dikkat çekildi. Bbu paraların ‘Sistem’ adı verilen yapıya iletildiğine ve seçimlerin finansmanında kullanıldığına işaret edildi.

SUKAS VE POLAT’A RÜŞVET

İddianamede SAS Peyzaj’ın sahibi Süleyman Uzun’un, aldığı işler karşılığında 200 bin dolar ile 136 bin 500 liralık hediye kartı verdiği, paranın Ali Sukas’ın yönlendirmesiyle Hüsnü Yüksel Tunar’a teslim edildiği anlatıldı. Ayrıca Sarıtaş Yapı Malzemeleri’nin sahibi Binali Sarıtaş’ın, 45 milyon liralık ihalenin yüzde 10’una karşılık gelen 4 milyon 500 bin lirayı Ali Sukas’a verdiği, Ümit Polat’a da toplam 1 milyon 265 bin 700 liralık alışveriş kartı verildiği bildirildi. Han İnşaat’ın sahibi Orhan Yıldırım’ın 2020-2023 yılları arasında düzenli para transferleri yaptığı bilgisi paylaşıldı. Bu transferlerde Murat Dağdeviren ve Derya Dağdeviren çiftinin aracılık ettiği tespitine yer verildi. te yandan Ayhan Subaşı’nın 2019-2025 yılları arasında rüşvet anlaşması yaptığı ve ihale evraklarında sahtecilik gerçekleştirdiği belirtildi.

2 BİN 352 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İBB’ye yönelik yolsuzluk davası kapsamında hazırlanan ana iddianamede 3 bin 900 sayfadan oluşuyordu ve 142 eylem içeriyordu. İmamoğlu’nun tek satırına cevap veremediği iddianamede belediye ve 30 iştiraki üzerinden yapılan büyük vurgunlara yer verilmişti. İmamoğlu için de 2 bin 352 yıla kadar hapis cezası istenmişti.