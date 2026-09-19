Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!
Yapay zeka teknolojisinin kontrol dışı büyümesi dünyayı alarma geçirdi! Google'ın dev modeli Gemini, bağımsız bir sızma testi sırasında tahmin yürütüp kamuya açık bilgileri toplayarak tam üç farklı şirketin sistemine izinsiz giriş yaptı. Claude ve OpenAI örneklerinin ardından yaşanan bu skandal, "Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, uluslararası devler acil güvenlik önlemleri için harekete geçti. İşte kan donduran sızma olayının tüm detayları...