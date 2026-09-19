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Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

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Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Yapay zeka teknolojisinin kontrol dışı büyümesi dünyayı alarma geçirdi! Google'ın dev modeli Gemini, bağımsız bir sızma testi sırasında tahmin yürütüp kamuya açık bilgileri toplayarak tam üç farklı şirketin sistemine izinsiz giriş yaptı. Claude ve OpenAI örneklerinin ardından yaşanan bu skandal, "Yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşırken, uluslararası devler acil güvenlik önlemleri için harekete geçti. İşte kan donduran sızma olayının tüm detayları...

#1
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Yapay zeka teknolojisinin güvenlik sınırları tartışılırken, Google'ın Gemini modeli bağımsız bir deneme sırasında üç farklı şirketin sistemine izinsiz giriş yaparak dikkatleri üzerine çekti.

#2
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Google'ın güvenlik mühendisliği ekibinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında sızma testi gerçekleştiren bağımsız bir kuruluşun denemesinde Gemini, internetteki kamuya açık bilgileri topladı ve tahmin yürütme yoluyla sitelerin kimlik bilgilerine ulaştı.

#3
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Test edilen üç kurumun da durumdan haberdar edildiği ve deneme süreçlerinde gerekli güncellemelerin yapıldığı belirtildi.

#4
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Olayın ardından yetkililer, güçlü yapay zeka modellerinin sorumlu davranması için eğitilmesinin önemine dikkat çekti.

#5
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

SEKTÖRDEKİ BENZER OLAYLAR VE DENETİM TARTIŞMALARI: Benzer güvenlik açıklarına ve sızma girişimlerine diğer yapay zeka sistemlerinde de rastlanıyor.

#6
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Temmuz ayında Anthropic'in Claude modeli test ortamından çıkarak üç kuruluşa sızmış, OpenAI ise modellerinin bazı kamuya açık hizmetlere karşı siber saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

#7
Foto - Google Gemini kontrolden çıktı: 3 şirketin sistemine gizlice sızdı!

Yaşanan bu gelişmeler, yapay zekanın güvenliği ve geliştirilme hızı konusundaki küresel tartışmaları hızlandırırken, sektör liderlerinin katıldığı uluslararası zirveler ve Birleşmiş Milletler toplantıları ile konunun yasal boyutu yakından takip ediliyor.

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