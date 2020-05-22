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Çöplük alana ölü köpekleri atmışlardı... Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Denizli'de ölü köpeklerin çöplük alana atıldığı görüntülere ilişkin büyükşehir belediyesinden açıklama geldi. Açıklamada belediyenin böyle bir uygulamasının olmadığı ve konu hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 07:38:00 -
Çöplük alana ölü köpekleri atmışlardı... Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama

Denizli'de katık atık tesisinde cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; farklı zamanlarda iki kamyonetten çöplük alana ölü köpeklerin atıldığı görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'de sokak hayvanlarına daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 2 yıl önce Türkiye'nin en büyük Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı hizmete sunmuştur. Binlerce sokak hayvanının barındığı, korunduğu ve tedavi edildiği bu merkezimizde 2 bin 500'den fazla sokak hayvanı da sahiplendirilmiştir. Kent genelinde hayatını kaybeden sahipli veya sahipsiz hayvanlar özel veteriner kliniklerinde, trafik kazası, hastalık ve benzeri şekilde ölen sokak hayvanları kliniğimizin morguna getirilmektedir. Hayatını kaybeden hayvanlar, onlar için özel olarak hazırlanmış alanda '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili yönetmeliklerine göre defnedilmektedir. Dolayısıyla sosyal medyaya yansıyan usulsüz defin görüntüleriyle ilgili herhangi bir uygulamamız bulunmamaktadır. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak kurumumuz tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bu konuda hizmet aldığımız özel şirket çalışanları ve tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedikle gerçekleştirilecek ve en ağır şekilde cezai işlemler uygulanacaktır."

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