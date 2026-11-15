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Kobi COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı
Kobi

COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı

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COP31’de KOBİ’ler için kritik mesaj! Yeşil dönüşümün önündeki 3 engel açıklandı

COP31 İş Forumu kapsamında Antalya’da düzenlenen uluslararası toplantıda konuşan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecinde karşılaştığı en büyük sorunları dile getirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) liderliğinde oluşturulan COP31 İş Forumu’nun Antalya’daki toplantısında KOBİ’lerin yeşil dönüşüm süreci masaya yatırıldı.

 

TOBB liderliğinde oluşturulan COP31 İş Forumu’nun Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ’ler Çalışma Grubu Eş Başkanı olan KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Antalya’da düzenlenen zirve kapsamında gerçekleştirilen uluslararası toplantının açılış konuşmasını yaptı.

 

"Dönüşümü KOBİ’ler ve Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Başarıya Taşımak: Küresel Oda Diyaloğu" başlıklı toplantıda, KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecinde yaşadığı sorunlar ele alındı. Farklı ülkelerden iş insanları temsilcileri ve Finlandiya Ekonomi Bakanı Dr. Sakari Puisto’nun da katıldığı toplantıda Argat, işletmelerin önündeki üç temel engelin finansmana erişim, teknik kapasite yetersizliği ve koordinasyon eksikliği olduğunu belirtti.

 

KOBİ’lerin yeşil dönüşüm konusunda istekli olduğunu ancak bunu yatırıma dönüştürmekte zorlandığını ifade eden Argat, işletmelerin ölçeğine uygun sade finansman şartları oluşturulması, teknik destek ile finansman süreçlerinin birleştirilmesi ve ticaret-sanayi odalarının rehberlik faaliyetlerinde daha etkin kullanılması yönünde öneriler sundu.

 

TOBB çatısı altındaki oda ve borsaların KOBİ’lere ulaşmak için güçlü bir altyapıya sahip olduğunu belirten Argat, bu ağ sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarının belirlenebileceğini ve finansman kaynaklarıyla buluşturulabileceğini kaydetti.

 

Toplantı sonrası değerlendirmesinde yeşil dönüşüm sürecinde küçük işletmelerin geride kalmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Esin Güral Argat, "Başarımızı farkındalıkla değil, yatırıma dönüşen projelerle ölçeceğiz. Çalışma Grubu olarak önerilerimizin takipçisi olacağız" dedi.

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