  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Kurum, depremzede ailenin yeni evine misafir oldu: Tekrardan bir ilçeyi ihya ve inşa ettiniz, devletimiz var olsun İran’ı yıkıp bölgeyi karıştırmak istiyorlar! İsrail'in sinsi planı Bu adamlar bu işi biliyor! Bayraktar KIZILELMA’dan tüm Türkiye’yi gururlandıran bir başarı daha İngiltere o savaşta ABD'nin yanında durmayı reddetti! Uyuşturucu ticaretinin merkezi oldu! Sosyal medyada akılalmaz pazarlık İzmir'de teşhir rezaleti: Sosyal medya uğruna haya ve edep hiçe sayıldı! Nestle ve Danone bebek mamalarından 'zehir' çıktı! Bakan Tekin yeni modeli duyurdu: Artık tam tersi olacak! FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı! HÜDA PAR'dan müthiş teklif! 'Kadınlara özel, tamamı kadın personelden oluşan hastaneler kurulmalı'
Gündem Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap
Gündem

Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hükümetin deprem bölgesinde inşa ettiği 455 bin konutluk dev hamlesine karşı, CHP lideri Özgür Özel’in "Biz de çöp konteyneri getirdik" çıkışı, bölge halkının diline düştü. CHP’li belediyelerin "kilit taşı" ve "minibüs" gibi derman olmayan yardımlarını tek tek sıralayan depremzedeler, çektikleri video ile Özgür Özel’in böbürlenmesini adeta yerin dibine soktu.

Asrın felaketinin yaraları devlet-millet el ele sarılmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi rant devşirme çabası depremzede vatandaşın ferasetine çarptı.

AK Parti hükümetinin rekor sürede tamamladığı yüz binlerce konuta karşılık, CHP’li belediyelerin "50 çöp konteyneri", "kilit taşı" ve "cami temizleme aracı" gibi göstermelik yardımlarını büyük bir hizmet gibi sunması dalga konusu oldu.

DEVLET KONUT YAPIYOR, CHP ÇÖP KONTEYNERİYLE ÖVÜNÜYOR

Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Özgür Özel’in "dev destek" iddialarını tiye alan bir video yayınlayarak CHP’nin bölgeye bakış açısını ifşa etti.

Mizah dolu görüntülerde vatandaşlar; Çankaya’nın çöp tenekelerini, Buca’nın kilit taşlarını göstererek "Malzemeleri nasıl buldunuz, helal olsun!" ifadeleriyle yapılan yardımların yetersizliğini ve ciddiyetsizliğini yüzlerine vurdu. Sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaşan video, "Halkın aklıyla alay edenin sonu mizah konusu olmaktır" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!
Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

Gündem

Halkın ezanına ve Kur'an'ına göz diken CHP zihniyetinin kirli bir vesikası daha deşifre oldu!

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!
CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Gündem

CHP'li belediye başkanı kalp krizi geçirdi!

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti
Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

Gündem

Yolsuzluğu eleştirenleri bir bir kovuyorlar! CHP o başkanı ihraç etti

Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi
Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

Gündem

Bakan Gürlek'ten CHP'lilere 'İmamoğlu' müjdesi

FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!
FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

Gündem

FETÖ, Epstein ve CHP hattında kirli ittifak: Prens Andrew'dan İmamoğlu’na uzanan ihanet sarmalı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bekir

Acıyasım geldi. CHP'ye değil ha,bu zavallı Türkiye'me. Ne günah işledikte bu muhalefeti reva gördü rabbim demiyeceğim 1923 den beri yemediğimiz halt kalmadı.

EMEKLİ

Videoyu çeken kardeşlerimizin ellerine sağlık...Nasreddin Hoca üstadımız yaşasaydı,ne malzeme çıkardı bu konuda var ya !!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23