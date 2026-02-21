Çöp kutusuyla övünüp 455 bin konutluk hizmete laf atmıştı! Depremzedelerden Özel'e videolu cevap
Hükümetin deprem bölgesinde inşa ettiği 455 bin konutluk dev hamlesine karşı, CHP lideri Özgür Özel’in "Biz de çöp konteyneri getirdik" çıkışı, bölge halkının diline düştü. CHP’li belediyelerin "kilit taşı" ve "minibüs" gibi derman olmayan yardımlarını tek tek sıralayan depremzedeler, çektikleri video ile Özgür Özel’in böbürlenmesini adeta yerin dibine soktu.
Asrın felaketinin yaraları devlet-millet el ele sarılmaya devam ederken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi rant devşirme çabası depremzede vatandaşın ferasetine çarptı.
AK Parti hükümetinin rekor sürede tamamladığı yüz binlerce konuta karşılık, CHP’li belediyelerin "50 çöp konteyneri", "kilit taşı" ve "cami temizleme aracı" gibi göstermelik yardımlarını büyük bir hizmet gibi sunması dalga konusu oldu.
DEVLET KONUT YAPIYOR, CHP ÇÖP KONTEYNERİYLE ÖVÜNÜYOR
Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Özgür Özel’in "dev destek" iddialarını tiye alan bir video yayınlayarak CHP’nin bölgeye bakış açısını ifşa etti.
Mizah dolu görüntülerde vatandaşlar; Çankaya’nın çöp tenekelerini, Buca’nın kilit taşlarını göstererek "Malzemeleri nasıl buldunuz, helal olsun!" ifadeleriyle yapılan yardımların yetersizliğini ve ciddiyetsizliğini yüzlerine vurdu. Sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaşan video, "Halkın aklıyla alay edenin sonu mizah konusu olmaktır" yorumlarını da beraberinde getirdi.
