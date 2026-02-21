Su seviyesi 120 santimetre yükseldi! Yağışlar yer altını da doldurdu

Prof. Dr. Celalettin Şimşek, şunları söyledi: "Çamurlu bulanık suları, doğrudan yer altı suyuna verirsek kirlenmeye neden olabilir. Çünkü taşkın sular patojen içerebilir. Bazı kirletici kaynaklara bulaşmış olabilir. Bunları doğrudan yer altı suyuna vermek çok doğru bir yaklaşım değil. Bazen basında izliyoruz. Bazı çiftçilerimiz, bu suları kuyulara yönlendiriyor. Bunu çok önermiyoruz. Çünkü bu taşkın suları kirletebilir. Dolayısıyla hani içmede veya çeşitli amaçlarla kullanılan bu yer altı su kuyularında problem yaratabilir. Vatandaşlarımız en azından kuyularda böyle bir bulanıklık gördüğünde veya koku duyduğunda dikkat etmelerinde fayda var. Önümüzdeki dönemlerde yer altı suları ile ilgili çok ciddi çalışmalar yapmamız lazım. Yer altı suyu, sonsuz bir kaynak değildir. Bunu öngörmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar yüzey suyu kaynaklarındaki fazla suları, ne yapıp edip, projelerle yer altı suyuna katkısını sunmasına yardımcı olmamız lazım."